元朗大型霓虹招牌被颱風韋帕吹歪已移走　學者感可惜：屬滄海遺珠

颱風韋帕（Wipha）昨日（20日）襲港，天文台一度發出10號颶風信號，多區出現塌樹、水浸及棚架被吹塌等的情況。位於元朗西菁街的喜尚嘉喜宴會廳，門外的伸出式大型霓虹招牌亦在強風中被吹歪，店員稱被吹歪的招牌已在昨日下午被移走。



有學者表示大型霓虹招牌在香港所剩無幾，估計全港數目較2017至2018年大減九成，形容該塊霓虹招牌的設計及圖案屬滄海遺珠，對於事件感到可惜。他又指，受政府政策影響、經濟活動轉變、霓虹燈師傅數量不足，霓虹招牌近年變得式微。



位於元朗西菁街的喜尚嘉喜宴會廳，門外的伸出式大型霓虹招牌被強風吹歪。（Threads: miles.graphy）

位於元朗西菁街的喜尚嘉喜宴會廳，門外的伸出式大型霓虹招牌被強風吹歪。（Threads: miles.graphy）

元朗西菁街10號的喜尚嘉喜宴會廳，門外有一個伸出式的大型霓虹招牌。昨日韋帕襲港，支撐的鐵架疑似不敵強風，被吹至曲折，令霓虹招牌歪掉，有跌下來的風險。

市民感不捨：以前細個未覺呢啲牌咁珍貴

有市民目睹情況，在網上發帖表示「第一次親眼見到招牌承受不住強風塌下，香港又少一塊大型霓虹燈」，又稱這是「元朗西菁街最後一牌伸出式大型霓虹招牌」。有網民在帖文下留言表示不捨，「希望會裝返上去」、「以前細個未覺呢啲牌咁珍貴，通常打風至會特別留意佢哋（因為驚飛落嚟），依加想驚都冇得驚」。

店員稱昨日移走 未知會否重新架設

《香港01》記者今日（21日）下午致電喜尚嘉喜宴會廳。店員稱，該大型霓虹招牌已在昨日下午移走，但未知去向以及會否重新架設安裝。

有網民在今日（21日）早上發現，被吹歪的大型霓虹招牌已被移走。（Threads: mr_moting）

香港理工大學設計學院副教授郭斯恆。(資料圖片/賴家俊攝)

學者：屬滄海遺珠 近年數量大減九成

香港理工大學設計學院副教授郭斯恆研究霓虹招牌多年，按該招牌的設計及圖案的結構，推斷屬較舊式的設計，形容屬滄海遺珠。他指大型霓虹招牌在香港所剩無幾，估計現時全港數目較2017至2018年大幅減少約九成。

政府自2010年修訂條例，規管招牌支架的粗幼度、伸出距離及大小等，郭斯恆說招牌數量自此逐步減少。再加上現時香港的霓虹燈師傅數量不足，以他所認識的僅有3至5個，故霓虹招牌變得式微。