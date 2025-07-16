可攜式電風扇被消委會評不符溫度要求　Momax發聲明指符合標準

【消委會／消委會測試／可攜式電風扇／Momax】消委會早前測試共18款可攜式充電風扇，昨日公布測試結果，指香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時，最高升幅達31.6度，即升至56.6度。根據國際標準，若相關充電池廠商沒有指明溫度上限，升幅不應超出20度，即僅Momax的樣本不符合溫度相關要求。



Momax於同日發聲明表示，所有相關產品及電池均已完全符合標準之要求，並經嚴格測試以確保其品質及安全性符合國際及地區的技術規範。



香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時，最高升幅達31.6度，即升至56.6度。（香港01記者攝）

消委會早前測試共18款可攜式充電風扇，根據評測結果，香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時，最高升幅達31.6度，即升至56.6度；惟其餘17款樣本的升幅只介乎0.3度至11.5度。若在相同環境下邊充電邊運作，Momax的最高溫度升幅為27.2度，即升至52.2度。其餘17款樣本升幅則介乎0.3度至10.1度。

消委會指，全部18款樣本在產品、充電池、說明書及包裝上，都沒有標示相關溫度的升幅上限，根據標準IEC 60335-1的2016年版本，若相關充電池廠商沒有指明溫度的升幅上限，升幅不應超出20度。換言之，僅Momax的樣本不符合要求。

Momax發聲明指針對消委會「可攜式電風扇」測試報告，有關產品符合EN IEC 55014-1:2021、EN IEC 55014-2:2021、RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863及GB 4706.1-2005 / GB 4706.27-2008等標準的技術要求，同時亦符合IEC 62133-2、CCC、MSDS (物質安全資料表)、UN38.3、1.2m Drop Test及Report for Air/Sea Transport of Goods等標準的技術要求。

Momax強調，所有相關產品及電池已經嚴格測試，確保其品質及安全性符合國際及地區的技術規範，他們又指公司致力於提供消費者安全可靠的產品，並對產品的合規性負全責。