可攜式電風扇被消委會評不符溫度要求　Momax發聲明指符合標準

【消委會/消委會測試/可攜式電風扇/Momax】消委會早前測試共18款可攜式充電風扇,昨日公布測試結果,指香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時,最高升幅達31.6度,即升至56.6度。根據國際標準,若相關充電池廠商沒有指明溫度上限,升幅不應超出20度,即僅Momax的樣本不符合溫度相關要求。



Momax於同日發聲明表示,所有相關產品及電池均已完全符合標準之要求,並經嚴格測試以確保其品質及安全性符合國際及地區的技術規範。



香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時,最高升幅達31.6度,即升至56.6度。(香港01記者攝)

消委會早前測試共18款可攜式充電風扇,根據評測結果,香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時,最高升幅達31.6度,即升至56.6度;惟其餘17款樣本的升幅只介乎0.3度至11.5度。若在相同環境下邊充電邊運作,Momax的最高溫度升幅為27.2度,即升至52.2度。其餘17款樣本升幅則介乎0.3度至10.1度。

消委會指,全部18款樣本在產品、充電池、說明書及包裝上,都沒有標示相關溫度的升幅上限,根據標準IEC 60335-1的2016年版本,若相關充電池廠商沒有指明溫度的升幅上限,升幅不應超出20度。換言之,僅Momax的樣本不符合要求。

Momax發聲明指針對消委會「可攜式電風扇」測試報告,有關產品符合EN IEC 55014-1:2021、EN IEC 55014-2:2021、RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863及GB 4706.1-2005 / GB 4706.27-2008等標準的技術要求,同時亦符合IEC 62133-2、CCC、MSDS (物質安全資料表)、UN38.3、1.2m Drop Test及Report for Air/Sea Transport of Goods等標準的技術要求。

Momax強調,所有相關產品及電池已經嚴格測試,確保其品質及安全性符合國際及地區的技術規範,他們又指公司致力於提供消費者安全可靠的產品,並對產品的合規性負全責。