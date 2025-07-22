基孔肯雅熱｜澳門錄首宗輸入例料風險高　提供3種蚊傳病免費檢測

澳門上周五（18日）錄得今年首宗輸入性基孔肯雅熱病例，患者曾到廣東順德。澳門衛生局今（22日）指暑假期間居民外遊、訪澳旅客增多等因素，澳門面臨較高的個案傳入風險。局方宣佈政府公共衛生化驗所將接收醫療機構及私人醫生提供的病人血液樣本，化驗是否帶有登革熱、基孔肯雅熱和寨卡疾病3種病毒。



登革熱及基孔肯雅熱病均由白紋伊蚊傳播。（視覺中國）

廣東佛山順德近日爆發由伊蚊傳播的基孔肯雅熱病疫情，累計確診個案近2200宗。澳門上星期五亦錄得一宗輸入性基孔肯雅熱病例，患者曾到廣東牘德區。

澳門衛生局疾病預防及控制中心主任梁亦好表示，鄰近地區的基孔肯雅熱及登革熱個案較多，加上颱風過後室外容器易有大量積水，有利蚊蟲孳生，暑假期間澳門居民外遊、訪澳旅客增多等因素，澳門面臨較高的個案傳入風險。梁亦好認為目前本地傳播風險可控，如果市民有發燒、關節痛等症狀應立即就醫。

梁亦好表示澳門能夠檢測登革熱和基孔肯雅熱的醫療機不多，政府的公共衛生化驗所會提供免費登革熱、基孔肯雅熱及寨卡病毒檢測，呼籲如果醫療機構和私人醫生發現懷疑病毒，可將病人血液樣本送交化驗。