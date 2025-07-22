機場三跑「工頭」向工人索賄每日過百元換繼續受僱　被判入獄半年

機場三跑分判商一名「工頭」2022年12月向工人索取每天100元至200元的賄款，以協助對方繼續受僱。他早前被裁定一項代理人索取利益罪名成立，案件今日在西九龍裁判法院判刑。裁判官朱文瀚表示，本案罪行性質嚴重，被告貪婪壓榨下屬，須判處阻嚇性刑罰，遂判被告入獄半年。



機場三跑分判商一名「工頭」2022年12月向工人索取每天100元至200元的賄款，以協助對方繼續受僱。他早前被裁定一項代理人索取利益罪名成立，今日遭判入獄半年。（資料圖片／蘇煒然攝）

39歲被告許偉國，是機場三跑項目地盤的起重機服務供應商新領海機械行前「工頭」，案發時帶領工人在機場三跑項目工地操作起重機。廉政公署調查發現，許於2022年12月初向一個月前入職、日薪1,400元的工人索取每天100元至200元的賄款，以協助對方繼續受僱於新領海。對方遭索賄後不久辭工，並沒支付任何賄款。

廉政公署早前落案起訴許偉國一項代理人索取利益罪名，法官裁定他罪名成立。裁判官朱文瀚今日在西九龍裁判法院判刑時指，本案罪行性質嚴重，被告貪婪壓榨下屬，須判處阻嚇性刑罰，判被告入獄半年。