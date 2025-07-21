元朗10億套丁案　5名丁屋申請人否認串謀詐騙　案12.22開審

「村屋大王」王光榮及元朗區議員程振明，涉於14年間「套丁」款額達10億元，被廉政公署控告串謀詐騙。此外，6名丁屋申請人涉與程等人詐騙地政總署，亦被控串謀詐騙罪，案件今（21日）於屯門裁判法院再訊。控方今申請撤回其中1名被告的控罪，其餘5人不認罪，案件排期於12月22日開審，料審25天。



一名七旬被告獲撤控

控方今申請撤回被告龍福兒(72歲，無業)的串謀詐騙罪，署理主任裁判官鄧少雄批准，龍今未有出庭。控方續指，本案料需時25天審訊，各被告將爭議錄影會面的自願性。鄧官排期至今年12月22日開審，被告續准保釋。

首被告陳永堅。(陳曉欣攝)

被告楊啟光。(陳曉欣攝)

被告駱天龍。(陳曉欣攝)

被告陳志明。(陳曉欣攝)

5被告否認串謀詐騙

5名否認控罪的被告：為陳永堅（42歲，建築工人）、楊啟光（56歲，質量控制員）、駱天龍（42歲，水電工）、黃觀勝（58歲，的士司機）、陳志明（71歲，的士司機），各被控1項串謀詐騙罪。

3人已認罪當中2人判監1年

涉及這案的丁屋申請人被告原有9人，其中3被告：蔡偉生（63歲）、鄧翹沾（74歲）及梁錦益（74歲）已認罪，梁押後至8月15日判刑，另外2人則被判監1年。

案件編號：TMCC 144/2025