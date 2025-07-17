大昌行前職員以假訂單騙公司發貨轉售圖利　涉1,200萬元判囚47月

大昌行有限公司前高級營業代表早前遭廉署起訴，訛稱多個客戶訂購貨品，並誘使供應商9個月內發放總值逾1,200萬元的貨品，其後轉售圖利，並只向大昌行繳交28萬元款項。



被告今日（17日）被判入獄47個月，法官批評他違反誠信，利用僱主的高度信賴，精心計劃並有預謀地虛構逾400宗訂單及偽造客戶公司印章犯案，導致公司蒙受巨額損失，在疫情期間的營商環境下對僱主造成嚴重衝擊。



廉政公署。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

46歲被告麥家榮，案發時是大昌行食品貿易部高級營業代表，負責處理客戶的糧油雜貨訂單。麥家榮於2020年8月至2021年4月的9個月期間，在大昌行的電腦系統輸入虛假訂貨單，訛稱32個客戶向公司訂購了貨品，並冒充客戶蓋上虛假的公司印章簽收貨品。大昌行因而向客戶發出共410張發票，並發放總值逾1,200萬元的貨品。被告私自轉售貨品圖利，只向大昌行繳付約28萬元。他早前承認32項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

大昌食品專門店。（資料圖片 / 歐陽德浩攝）

暫委法官崔美霞判刑時指，被告違反誠信，利用僱主對其高度信賴，精心計劃並有預謀地虛構逾400宗訂單及偽造客戶公司印章犯案，導致公司蒙受巨額損失。在疫情期間的營商環境下，被告行為對僱主造成嚴重衝擊。基於案情嚴重，法官以入獄72個月為量刑起點，考慮到麥家榮認罪及其他求情因素，將刑期扣減至47個月。