狀元背後｜屋邨仔成超狀　憑機械人征戰海外　籲把握機會活出精彩

中學文憑試上月中放榜，16位狀元成為傳媒焦點，包括「基層狀元」黃泓智。屯門屋邨出身的他，搖身變為超級狀元，達成從醫志願，盼未來能改善基層市民健康。



其實立下當醫生的志願前，他曾幻想成為工程師。他自小學參加機械人隊，多年來參與製作十多個機械人，尤其喜歡從零開始慢慢構建機械人的滿足感。他更曾在香港取得冠軍，代表香港征戰海外。



黃泓智自言幸運，因學校慷慨資助他到海外參加比賽，使他有機會拓闊視野。他勉勵其他出身基層的學生把握每一個機遇，勿限制自己的可能性。「機會總會有，係睇下咩唔同嘅機會，只要把握好，做多啲嘗試，都可以有精彩嘅經歷。」



來自保良局董玉娣中學的「超級狀元」黃泓智，早前在中英數、物理、化學、生物，以及數學延伸部分取得5**成績。（鄭梓峰攝）

黃泓智是學校機械人隊成員，曾代表香港到海外比賽。（鄭梓峰攝）

黃泓智自小住屯門，小學就讀道教青松小學，之後升讀保良局董玉娣中學。他一家共四口人，父母分別任職廚師及學校小賣部職員，哥哥則在加拿大工作。

他自言家境未算富裕，但父母在各方面一直十分支持他，他舉例，他在校參加機械人隊時，常常需離港比賽，又會因準備比賽而夜歸，父母則會準備好飯菜，並替他收拾好行李，令他格外感動。他感謝父母多年來對他的悉心照顧，令他可無後顧之憂地溫習及專注喜好

董玉娣中學黃泓智成為「超級狀元」。（林子明攝）

基層市民健康差缺資源 盼從醫助更多人

黃泓智早前在公開考試取得7科5**成績，打算就讀中大醫學課程，未來在港成為醫生。他說，由於他出身屋邨，發現身邊許多基層市民健康較差，資源卻不多，因此他中三時立定志向學醫，希望盡自己的能力以及對科學的興趣，幫助更多有需要的人。

醫學課程門檻高，能成功入讀的大多都是尖子，但黃泓智並非一向名列前茅。他小學時成績屬中上游，未算班中精英。中一入學時更撞上疫情，學校轉網上授課，無人督促他學習，他便有些不認真對待功課，到考試前幾個月才自覺學業「跟唔上」。於是他整理電子筆記，歸納所有課本重點，並仔細複習，才追上進度。

高中後，黃泓智則更努力溫習。他笑說，中六學習假（study leave）期間，他每日溫習12小時，亦與學校好友自組「學習小組」，每人找出不同文學名家的散文，互相出題考彼此。備試期間雖然辛苦，但有好友陪伴，亦可以解壓。

機械人隊所在的木工室是他最常流連的地方之一。（鄭梓峰攝）

機械人隊所在的木工室是他最常流連的地方之一。（鄭梓峰攝）

課餘喜愛研發機械人 曾代表香港征戰海外

他的好友，除了來自班上，亦來自學校的機械人隊。中學六年，他其中一個最喜歡「蒲」的地方，就是機械人隊所在的木工室。從小學起，他便獲老師邀請加入機械人隊，結果慢慢喜歡上這個玩意。他說，一個機械人從零到有，當中需經過寫軟件程式、堆砌零件等多個步驟，「好多嘢都要由零開始自己做，自己不斷develop（發展），寫好多唔同programme（程式），係好有成就感。」

從小到大，他一共參與製作過10來個機械人。其中有兩次，更在香港取得冠軍，可代表香港到德國及巴拿馬比賽，使他感到能力被認證，因此格外興奮。

黃泓智及其同學曾在香港取得機械人比賽冠軍，更代表香港到海外比賽。（鄭梓峰攝）

從屯門走到海外，他自言感到幸運，因為有學校資助部份比賽的旅費，令他有機會可以到海外參賽，拓闊視野。

可能我係比較幸運嘅一個人，都有好多支援，可能其他同學無咁好嘅機會⋯⋯但機會總會有，係睇下咩唔同嘅機會，只好把握好，做多啲嘗試，都可以有精彩嘅經歷。

9月開學後，他便會入讀中大醫學院，修讀內外全科醫學士課程。目前尚有一個多月悠長假期。他笑說，打算期間甚麼都不做，每日「瞓覺休息」。至於未來，他也大概的想法。

他說，醫生分許多種類，「有啲做研究，可能一個研究有突破，已經可以幫到幾百萬人；有啲做家庭醫生，醫幾十個病人，但是病人好信任你依賴你，兩種都係醫生嘅貢獻。」他說，還需要探索一下自己的方向，但無論如何目標只有一個，就是「成為一個好醫生。」