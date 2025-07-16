DSE放榜｜鄧顯跨境女狀元王苑廷住深圳　日花40分鐘過關當做運動

上水道教聯合會鄧顯紀念中學今年誕生一名6科5**狀元。王苑廷於4科核心科目考獲5**及A，並於生物、經濟及化學考獲5**，於數學延伸M1考獲5*。她計劃入讀中文大學內外全科醫學士課程，將來在港執業，服務本地市民。



她現居於深圳羅湖，每日用40多分鐘跨境上學。她笑言由於路程不遠，不覺辛苦，反而認為是一種放鬆「例如我喺跨境行路嘅時候，我都可以放鬆，變相都係一種運動。」



通勤時，她喜歡閱讀新聞，「例如我讀經濟，睇新聞可以了解行業最新發展，例如特朗普關稅政策等。」



上水道教聯合會鄧顯紀念中學的王苑廷（左）取得六科5**，成為今屆狀元。（賴卓盈攝）

稱成狀元感驚訝 曾夢見經濟考3級

王苑廷坦言，對成為狀元感到驚訝。她認為今年生物卷較往年困難，甚至想好成績未如預期的話，就會選讀藥劑，「我諗過（成績）唔得就讀pharmacy（藥劑學），再唔得就psychology（心理學）。」她笑言，今早夢見自己經濟科考獲第三級，「即刻嚇到醒咗。」隨後便接獲學校通知，得悉自己考獲好成績，感到十分激動。

上水道教聯合會鄧顯紀念中學今屆誕生一名狀元。（賴卓盈攝）

盼中大讀醫幫本港人

她計劃入讀中文大學的醫學院，望將來成為醫生，並留港執業幫助香港市民。「生命嘅意義在於影響生命，如果我成為醫生，可以服務社會上嘅人，亦都賦予我嘅生命意義。」

王苑廷父母為內地人，惟她於香港出生，由於父母較信任香港教育制度，於幼稚園時已安排她來港學習。她現居於深圳羅湖，每日約7時15分準時起身，用40多分鐘跨境上學。她指由於路程不算遠，故不覺得辛苦，反而認為「例如我喺跨境行路個陣，變相都係一種運動，可以紓壓。」

王苑廷指，平時通勤乘車時會閱讀新聞，了解世界大事，「例如我讀經濟，睇新聞可以了解行業最新發展，例如特朗普關稅政策等。」