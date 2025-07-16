DSE放榜｜董玉娣基層超級狀元黃泓智立志從醫：勿因出身限制視野

香港中學文憑試（DSE）今日（16日）放榜，董玉娣中學黃泓智成為「超級狀元」，在6科取得5**佳績，並在數學延伸部分（M2）同樣獲得5**成績。他來自基層家庭，又表示憑藉自學苦讀，毋須補習，透過自主學習取得優異成績。



董玉娣中學黃泓智成為「超級狀元」，在6科取得5**佳績，並在數學延伸部分（M2）同樣獲得5**成績。（林子明攝）

曾代表香港參加國際機械人比賽

黃泓智熱衷於科技，曾代表香港遠赴德國及巴拿馬參加國際機械人比賽。談及未來規劃，黃泓智決定留在香港，入讀中文大學環球醫學系，立志成為公營醫院的醫生，服務基層社群，尤其是長者與兒童。黃泓智亦勉勵其他基層同學「不要因為自己出身，限制自己視野，要把握機會」

超級狀元父：從來沒有強迫他讀書

黃父指對兒子成為超級狀元結果感到喜出望外，會一家人到酒樓慶祝。同時他強調「兒子從小到大都是一個有主見的人，從來沒有強迫他讀書，只在他有需要進行支援。」

董玉娣中學黃泓智成為「超級狀元」，在6科取得5**佳績，並在數學延伸部分（M2）同樣獲得5**成績。（林子明攝）

董玉娣中學黃泓智成為「超級狀元」，在6科取得5**佳績，並在數學延伸部分（M2）同樣獲得5**成績。（林子明攝）

甯漢豪盼狀元非「只做醫生」 黃泓智稱一直是個人志向 薪酬也穩定

發展局局長甯漢豪曾期待當媒體訪問狀元時，他們會說想成為一位大廚我想做舞台設計、歌唱家、做電台，而非「只做醫生」。黃泓智回應選擇醫科一直是個人志向，亦是現實考量，因醫生職業薪酬穩定。

就經濟下行而言，黃泓智指學習上主要專注於理科知識，並沒有就讀商科，對經濟沒有太大概念。然而，他強調「對香港的未來仍充滿信心，會因應未來情況進行下一步決定」。