DSE放榜︱婦女會終極狀元王海博3歲來港　將讀醫科不考慮海外升學

中學文憑試（DSE）今日（16日）放榜，香港中國婦女會中學王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為「終極狀元」。除了中英數3科核心科，他亦修讀物理、化學、生物，並自修經濟。



王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為「終極狀元」。（鄭子峰攝）

王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為「終極狀元」。（鄭子峰攝）

王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為「終極狀元」。（鄭子峰攝）

王在內地出生，3歲來港接受香港教育，準備文憑試期間沒有補習，主要靠學校老師指導、同學之間互相分享筆記。他說今早7時收到電話獲悉成為終極狀元，感到十分驚喜，是意料之外，今晚會請屋企人食飯慶祝。

他說部份科目摘星有幸運因素，舉例考完英文口試後曾質疑自己過份進取（aggressive）；數學延伸部分M2的分數界線（cut off）較高，而且知道部份題目答錯，對於最終摘星感到高興，認為取得好成績沒有捷徑，要靠自己不斷努力。

對於自修經濟，王海博笑言是因為興趣，中三時曾修讀相關科目感到有興趣，而且認為有助生活。他又自言自修經濟未感壓力，由老師派發功課及作業，遇到不明白就問老師。

他透露自中四開始目標成為醫生，因本港醫療人手短缺，他說未來會選讀醫科，但未決定修讀哪間大學，因兩間大學均名列前茅，本地醫科亦很好，不會考慮海外或到內地升學。

喜歡閱讀張愛玲作品 曾想過做導遊

除了專注學業，王海博表示平日喜歡踏單車及閱讀，他稱喜歡作家張愛玲作品。他又指，中五時參與學校交流團，對不同地方歷史有興趣，曾想過做導遊或領隊。被問到要他推介香港一個旅遊景點，王表示會推介虎豹別墅，認為兼具中華文化特色及西式元素。