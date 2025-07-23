長者友善樓宇｜住宅新樓擬明年起入口須裝自動門 廚廁鋪防滑地板
撰文：陶嘉心
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政府「推動長者友善樓宇設計」工作組完成制訂長者友善樓宇設計的方案，由今年中起分批落實。16項強制規定包括住宅樓宇至少一個主要入口須設置自動門、升降機機後牆須設仿似鏡子的飾面；單位內部方面，洗手間、廚房須採用防滑地板，單位大門淨闊度不得少於850毫米。政府計劃明年上半年透過修訂《建築物（規劃）規例》實施，方案適用於新建住宅樓宇、商住樓宇和長者經常出入的商業處所（例如商場及診所等。另外，亦有多項鼓勵性的設計元素，屋宇署已經以行政方式予以實施。
獲認證後可作為寬免總樓面面積其中一項「特定標準」
發展局與香港綠色建築議會和建築環保評估協會合作，推出「長者友善樓宇」認證計劃，周二（22日）起已接受申請，發展商可獲寬免總樓面面積。由財政司副司長黃偉綸領導的推動長者友善樓宇設計工作組，會在年中分批落實長者友善樓宇設計的方案，鼓勵樓宇須採用建議作業範例。
適用於新建及改建的住宅、商住樓宇及商業處所
通過評估後可獲頒「長者友善樓宇」認證，並可作為屋宇署寬免總樓面面積其中一項「特定標準」，認證適用於新建及改建的住宅、商住樓宇及商業處所。
發展局指，經考慮持份者的意見後，工作組在平衡各方面因素，包括長者和其他使用者的需要，以及市場和業界的實際應用考慮後，就早前公布的建議作出了微調，將落實的方案主要內容分4大方向：
1.促進空間通達性，提高長者的行動能力，例如在住宅樓宇正門提供自動門、採用較寬闊的公用走廊和住宅單位大門、容許於現有建築物加建升降機塔、使用防滑物料等。
2.鼓勵住宅單位採用靈活彈性的設計，方便將來改裝，例如加闊室內走廊和門、採用趟門洗手間、浴室內裝設扶手/淋浴座椅等。
3.提升長者幸福感，例如在休憩空間為長者提供健身或其他設施、在戶外公用地方設置休憩設施的遮蓋等。
4.便利採用樂齡科技和物聯網，例如在家居和公共地方提供高速的互聯網服務，支援安裝智慧卡系統、活動感應器等。
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