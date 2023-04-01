無障礙的士｜預約費達120元　輪椅人士寧逼公交覆診　組織倡資助

自強協會聯同香港中文大學社工系學生就無障礙的士使用情況於3月進行問卷調查，收集了259位殘疾人士意見，調查發現78.3%的殘疾人士曾希望乘搭無障礙的士卻因車費昂貴而未能選搭。有輪椅使用者表示，每當肩周炎發作時因車費昂貴，需忍痛使用公共交通工具就診。



現時無障礙的士數目少，以現時最大無障礙的士營運者星群的士為例，輪椅使用者支付120元預約費用，再另外計算起錶及跳錶收費，政府未有津貼殘疾人士此項開支。

78.3%受訪殘疾人士曾因車費昂貴沒坐無障礙的士

自強協會聯同香港中文大學社工系學生就無障礙的士使用情況於3月進行問卷調查，共收集了259位殘疾人士的意見，調查發現78.3%的殘疾人士曾希望乘搭無障礙的士卻因車費昂貴而未能選擇乘搭。

輪椅使用者張嘉星為大腦痙攣患者，他表示，受坐姿不良影響，肩周炎不時復發，需要到荃灣就診，乘搭無障礙的士能點對點到達目的地，無奈車費昂貴，他有時會忍痛使用公共交通工具就診。

除了價錢，無障礙的士的數量亦為問題之一，香港肌健協會中心主任蘇美英憶述，去年天水圍大停電時，一位輪椅使用者未能回家，蘇美英幫她找到一間位於旺角有無障礙設施的酒店可供入住。惟晚上只有少數無障礙的士：「我幫手搵到一架的士願意幫佢，但係佢需要當事人去到大欖隧道先肯接佢，你叫我輪椅朋友點樣去大欖隧道？根本有就等於無。」

自強協會中心主任吳恩兒表示，對輪椅使用者來說，的士屬於必需品。她指，根據2015年數據顯示全港有9萬名輪椅使用者，全香港有2萬架的士，惟只有80多架無障礙的士：「其他國家例如倫敦係達到100%無障礙的士，我哋唔係要效法100%，但至少唔係1%都無」她又表示，雖然現時巴士、地鐵等公共交通工具有提供無障礙設施，惟等候相關設施時間長，對有急事的輪椅使用者來說十分不便。

輪椅使用照顧者張女士表示，自己住在天水圍，有時需要帶兒子到大口環復診，若乘搭的士車程已需300多元，加上120元預約費，令經濟負擔增加，因此大部分時間只會乘搭公共交通工具：「預約費要120元真係好唔合理，點解其他人預約的士只係5元，殘疾人士就要120元。」

協會促參考換環保車政策 補貼業界引入更多無障礙的士

協會希望政府可以補貼輪椅使用者因使用無障礙的士的額外開支，另外參考換環保車的政策，為更換無障礙的士提供補貼以鼓勵公司引入無障礙的士。