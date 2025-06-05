南區無障礙設施欠完善　民建聯冀政府改善區內配套打造無障礙社區

民建聯南區支部今日（5日）指出，南區不少地方欠缺無障礙設施，在巡視過區內50處公共設施後，發現四大核心問題，如盲人引路徑有膠粒或膠條鬆脫，反令視障人士及長者出行風險增加。



就區內無障礙出行實況提出5個改善建議，如強化觸覺引路系統、及設立專用無障礙上落區等，希望政府改善無障礙環境，實現社區共融。



民建聯南區支部今日（5日）舉行「無障≠無阻？關注南區無障礙設施出行改善」新聞發佈會，就區內無障礙出行實況提出5個改善建議‧。（張偉楠Facebook）

民建聯南區支部指，南區是本港人口老化的「重災區」，區內不少長者需靠枴杖或輪椅出行，但區內一些無障礙設施欠完善，如不少無障礙道路接駁位不通，他們近來亦收到不少居民投訴，民建聯認為無障礙設施需求是日益增加。

在巡視過區內50處公共設施後，民建聯南區支部發現四大核心問題，一是無障礙標示系統有缺失，如盲人引路徑有膠粒或膠條鬆脫，令視障人士及長者出行有困難，更增加了安全隱患。

其次是交通接駁設施缺乏無障礙設計，如的士站並沒有斜台，不少輪椅使用者無法上車，需要優化。

民建聯陳學鋒指，南區是本港人口老化的「重災區」，區內不少長者需靠枴杖，或輪椅出行，但區內一些無障礙設施欠完善（張偉楠Facebook）

民建聯又發現，區內部行人斜道，石排灣及赤柱大街等，有路段坡度過陡、影響通行安全；而且地面不平，有不少樹根在路面上，使居民有機會被絆倒。最後是區內升降機數量不足及維護不良，如田灣邨天橋便沒有升降機，影響長者和行動不便人士的流動性。

民建聯南區支部建議，有關當局應強化觸覺引路系統，每季度清潔觸覺路徑，添加反光條，提高夜間能見度，及使用高防滑物料，降低事故風險；設立專用無障礙上落區，確保輪椅使用者安全上下車，並引入適合輪椅的士；定期檢查通道安全，必要時維修升級，加入防滑地面和安全扶手，確保符合無障礙標準，以及加快升降機建設計劃等。