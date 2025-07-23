長者友善樓宇｜林筱魯指人口老化需面對：客方便、樓宇價值都好啲

政府「推動長者友善樓宇設計」工作組完成制訂長者友善樓宇設計的方案，由今年中起分批落實。16項強制規定，包括住宅樓宇至少一個主要入口須設置自動門、升降機機廂後牆須設仿似鏡子的飾面；單位內部方面，洗手間、廚房須採用防滑地板，單位大門淨闊度不得少於850毫米。



立法會議員林筱魯今早（23日）在電台節目中表示，方案醞釀已久，目前聽不到有負面看法，當然對建築商來說會有成本考慮，但人口老化是大家都要面對的問題，加上「客用得方便啲，樓宇價值都好啲」，對發展商有一定好處。他又認為政策是適時推出。



立法會議員林筱魯。（資料圖片/黃浩謙攝）

林筱魯在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，有關方案有限制，如一些樓宇現有走廊並不能擴闊，便不能勉強，如在樓宇加建或改建時，則可盡量去做。他說長者一定有機會使用輪椅，因此樓宇走廊等位置，及洗手間空間夠不夠寬是問題，「香港好多洗手間入都入唔到」。

不過，他指出很多時即使現有樓宇，特別是一些舊樓想擴闊洗手間等，對樓上樓下也會帶來好多問題，因要將廁所改大，可能水喉需要移位，水喉閘掣或在樓上，又或可能出現漏水問題，屬樓宇管理常見問題。因此如新樓可留下彈性，日後改建便會更方便，亦可達到居家安老。

政府「推動長者友善樓宇設計」工作組完成制訂長者友善樓宇設計的方案，由今年中起分批落實。（RDNE Stock projectpexels）

至於對發展商的誘因，林筱魯表示佔用空間位置可以向政府申請豁免，對發展商來說「計到數就得」，當然實用率會有影響，但如客人可能有需求時，便可以滿足得到。他舉例指一些樓宇升降機大堂「酒店咁靚唔係因為平，係吸引客人」，因此從商業角度來看，很多地方可以發揮。

惟在設計上，他認為一定沒有好大困難，只是一些小型單位，如俗稱的「龍床盤」，本身空間細，要加大洗手間就意味着其他空間會縮小，因此發展商日後在設計亦要視乎單位類型，開則時多了考慮。至於室外環境亦有影響，如要加大升降機槽，對一些細小的「牙籤樓」便有影響，但現時發展商要面對的問題是市場環境多於設計。

政府「推動長者友善樓宇設計」工作組完成制訂長者友善樓宇設計的方案，由今年中起分批落實。（房協資料圖片）

此外，新商業建築亦有同樣要求，包括走廊闊度及對外需帶自動門等。 林筱魯指出可以惠及殘疾人士出行，做到「長者友善」及「殘疾友善」。其次是如何利用科技，預早將科技加入設計，加強軟件與硬件配合， 有科技指引下，長者可以回報黑點，讓管理人員可以跟進。

他認為，日後由市民提供數據，政府累積數據，商界便可加以利用來發展更友善產品。林筱魯最後指，方案出台前經過長時間各方互相磨合，現時希望推出後讓市場試一試情況，日後再作修訂。