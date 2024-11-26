長者友善樓宇設計料2026立法　牛潭尾大學城規模等於幾間大學總和

立法會發展事務委員會今日（26日）討論長者友善樓宇設計，以及牛潭尾大學城的規劃。政府計劃在2026年為長者友善樓宇設計立法，當中包含強制性的建議，適用於私人住宅樓宇及公營建築項目。而牛潭尾大學城佔地達46公頃，規模等同現時幾間大學的總和。



長者友善樓宇設計含四大範疇

財政司副司長黃偉綸在討論長者友善樓宇設計時表示，政府的建議包含強制性措施。屋宇署助理署長張玉清指，該計劃涵蓋四大範疇，包括空間通達性、靈活彈性設計、方便長者改裝單位，以及為長者提供合適和康樂設施。此外，項目要採用樂齡科技。

當中的強制項目包括大廈設自動門、常用樓梯每級高度減少及加闊樓梯、加闊住宅單位的大門，並增加扶手。而提供長者友善設施的物業，可以得到總樓面面積及上蓋物業面積寬免，作為鼓勵發展商的措施。

黃偉綸指，期望在2025年上半年以以行政方式作業備考和自願認證計劃的方式，落實有關寬免面積的鼓勵性措施，並計劃2026年修訂法例，落實強制性建議。

林村郊野公園內的雞公嶺屬於牛潭尾發展受影響的生態敏感地區之一。（漁護署圖片）

牛潭尾大學城佔地46公頃

至於牛潭尾大學城的發展，發展局局長甯漢豪表示，北部都會區有幾個安置屋邨將會落成，位於洪水橋和粉嶺北，因此未考慮原區安置。牛潭尾大學城佔地達到46公頃，等於現時幾間大學的規模，而整個北部都會區的大學面積則超過80公頃，細節待教育局在2026年發表的《北部都會區大學教育城藍圖》再公布。

至於大學宿舍能否集中在一處，形成公屋一般的宿舍區，甯漢豪指可以考慮，但亦要視乎教育局及各間院校的意願。