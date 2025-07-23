啟德體育園｜體育賽事禁攜容器　文體旅局：球迷間易有衝突防投擲

啟德體育園開幕至今舉辦多場演唱會及體育賽事，園區內的減廢措施備受關注。立法會議員江玉歡問及演唱會期間容許觀眾攜帶塑膠容器、但體育賽事卻不准攜帶的原因為何，文體旅局今日（23日）回覆指，體育賽事具競技性，球迷之間較容易引發衝突，以防有人向場內其他觀眾或球員投擲；至於娛樂活動期間，觀眾引發衝突的機會較低。



此外，有環保團體一直提倡在園區內引入重用杯借還系統，當局解釋拒絕提供重用杯的原因，指營運公司詳細考慮後，認為運送和清洗可重用容器等過程會產生額外的碳排放及運用其他資源，加上重用塑膠容器不可降解，既不能「走塑」，亦削弱體育園推動減碳和資源循環再用的效果。



綠色和平推算賽事期間共消秏超過86萬件即棄餐具。（綠色和平提供）

羅淑佩：球迷之間容易有衝突 大球場實施類似要求

啟德體育園今年4月舉辦演唱會期間，容許觀眾攜帶塑料或硅膠水瓶及杯入場，但未有於舉辦體育活動期間實施安排。被問及未有統一實施的原因，文體旅局局長羅淑佩書面回覆指，體育賽事具競技性，球迷之間較容易引發衝突，因此觀眾一般不可攜帶水瓶及容器，以防止有人向場內其他觀眾或球員投擲。她亦提到，香港大球場和其他國際體育場館在進行體育賽事時，亦有因應保安理由實施相類似的要求。

至於娛樂活動期間，由於觀眾引發衝突的機會較低，營運公司和主辦單位一般會容許觀眾攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯入場，但不得附有瓶／杯蓋及任何液體。因應體育賽事和娛樂活動不同的性質和風險，營運公司該兩個類別的活動訂明不同場地規則。

綠色和平指場地規定觀眾不可帶任何容器進場，但企業包廂内卻出現玻璃酒樽等違規物。（綠色和平提供）

企業包廂出現禁攜容器 羅淑佩：個別活動因應性質 提供特別餐飲安排

啟德體育園過去以保安為由，禁止觀眾於體育賽事攜帶任何容器入場，惟多場於該園舉行的大型體育賽事中，企業包廂及貴賓席卻出現各種禁攜容器。被問當局有否檢視標準不一的原因，羅淑佩僅指，入場人士必須遵守營運公司訂明的場地規則及條款，個別活動的主辦單位可能會因應其活動的性質和安排，在指定區域為嘉賓提供特別餐飲安排。

何不引入重用杯？羅淑佩：會產生額外碳排放及運用其他資源

有環保團體一直提倡在園區內引入重用杯借還系統，羅淑佩指，營運公司詳細考慮後認為運送和清洗可重用容器等過程會產生額外的碳排放及運用其他資源，加上重用塑膠容器不可降解，既不能「走塑」，亦削弱體育園推動減碳和資源循環再用的效果。

羅淑佩指，體育園內設置廢物分類和回收設施，並安裝廢物分解系統，把廚餘、紙杯及其他紙製容器轉化為堆肥材料，轉化的堆肥材料全數可用於園區內各處的植物作施肥之用。此外，場館內使用的紙杯均屬經環保認證的可降解紙杯，整體的減碳效果相對較佳。