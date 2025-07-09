啟德體育園｜即日開放預約部份設施 包括沙灘球場、有蓋硬地球場
撰文：歐陽德浩
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啟德體育園今日（9日）公布，由即日起開放預約「北斗園」的戶外體育設施，供「啟德體育園之友」會員預訂使用，包括沙灘球場和有蓋硬地球場，適合沙灘排球、沙灘足球、五人足球、手球和匹克球等新興運動。當中沙灘球場的設計符合國際標準，設有觀眾座位、遮陽設施和休息區。
啟德體育園指，截至目前已累計逾2萬名會員人次，曾使用各室內康體設施，認為訂場及使用情況理想。
啟德體育園今年3月起分階段開放運動設施
啟德體育園自今年3月開幕以來，已分階段開放室內體育運動設施供會員預約，包括啟德青年運動場跑步徑及乒乓球設施、啟德體藝館羽毛球及籃球設施，以及啟德零售館的室外羽毛球設施。
「北斗園」戶外體育設施即日起開放預約
啟德體育園汲取營運經驗，即日起開放預約「北斗園」的戶外體育設施，若無賽事及團體租用，會員可預訂使用。該批設施包括沙灘球場和有蓋硬地球場，適合進行多項新興運動，包括沙灘排球、沙灘足球、五人足球、手球和匹克球等。
沙灘球場設觀眾座位、遮陽設施和休息區
當中沙灘球場的設計符合國際標準，場地周邊設有觀眾座位、遮陽設施和休息區，可為使用者和觀眾提供舒適的體驗。歡迎不同年齡人士及運動愛好者預訂使用。
開放以來累計逾2萬名會員人次使用設施
啟德體育園指，截至目前已累計逾2萬名會員人次，曾使用各室內康體設施，認為訂場及使用情況理想。所有年滿15歲的人士在登記成為會員後，可透過啟德體育園網頁或手機應用程式，預訂未來10日內可供使用的設施。
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