啟德體育園｜即日開放預約部份設施　包括沙灘球場、有蓋硬地球場

啟德體育園今日（9日）公布，由即日起開放預約「北斗園」的戶外體育設施，供「啟德體育園之友」會員預訂使用，包括沙灘球場和有蓋硬地球場，適合沙灘排球、沙灘足球、五人足球、手球和匹克球等新興運動。當中沙灘球場的設計符合國際標準，設有觀眾座位、遮陽設施和休息區。



啟德體育園指，截至目前已累計逾2萬名會員人次，曾使用各室內康體設施，認為訂場及使用情況理想。



啟德體育園即日起開放預約部份戶外設施，適合沙灘排球、沙灘足球、五人足球、手球和匹克球等新興運動。（啟德體育園圖片）

沙灘球場的設計符合國際標準，場地周邊設有觀眾座位、遮陽設施和休息區。（啟德體育園圖片）

啟德體育園今年3月起分階段開放運動設施

啟德體育園自今年3月開幕以來，已分階段開放室內體育運動設施供會員預約，包括啟德青年運動場跑步徑及乒乓球設施、啟德體藝館羽毛球及籃球設施，以及啟德零售館的室外羽毛球設施。

有蓋硬地球場可進行五人足球。（啟德體育園圖片）

有蓋硬地球場可進行匹克球。（啟德體育園圖片）

「北斗園」戶外體育設施即日起開放預約

啟德體育園汲取營運經驗，即日起開放預約「北斗園」的戶外體育設施，若無賽事及團體租用，會員可預訂使用。該批設施包括沙灘球場和有蓋硬地球場，適合進行多項新興運動，包括沙灘排球、沙灘足球、五人足球、手球和匹克球等。

有蓋硬地球場可進行匹克球。（啟德體育園圖片）

有蓋硬地球場可進行匹克球。（啟德體育園圖片）

沙灘球場設觀眾座位、遮陽設施和休息區

當中沙灘球場的設計符合國際標準，場地周邊設有觀眾座位、遮陽設施和休息區，可為使用者和觀眾提供舒適的體驗。歡迎不同年齡人士及運動愛好者預訂使用。

有蓋硬地球場可進行匹克球。（啟德體育園圖片）

沙灘球場的設計符合國際標準，場地周邊設有觀眾座位、遮陽設施和休息區。（啟德體育園圖片）

開放以來累計逾2萬名會員人次使用設施

啟德體育園指，截至目前已累計逾2萬名會員人次，曾使用各室內康體設施，認為訂場及使用情況理想。所有年滿15歲的人士在登記成為會員後，可透過啟德體育園網頁或手機應用程式，預訂未來10日內可供使用的設施。