網約車規管｜的士總會促政府公開數據始能商發牌量　倡競投式發牌

政府網約車規管框架上周出爐。香港的士小巴商總會表示支持政府規管網約車，但認為的士應作為主導角色，網約車為輔助，填補的士運力不足時的出行需求。至於焦點的發牌數目，總會表示此刻難作建議，期望政府公開更多有關網約車的數據。總會又認為，若發牌數量訂得過高，以及成本太低，會影響網約車行業質素，提倡以競投式發牌。



香港的士小巴商總會今日舉行傳媒午宴，總會認為網約車框架中，的士應作為主導角色，網約車為輔助。（林遠航攝）

的士總會稱的士應作為主導 網約車填補繁忙時段需求

香港的士小巴商總會今日（23日）舉行傳媒午宴，理事及發言人翁國豪表示，總會支持政府規管網約車，但認為的士應作為主導，網約車為輔助角色，填補繁忙時段、惡劣天氣，以及偏遠地區等的士運力不足時的出行需求。

翁國豪又指，總會關注網約車合法化的同時，政府如何確保的士可與網約車共存，並關顧行業持份者的利益。按現時政府框架，網約車司機需領牌，但的士牌照司機亦可經營網約車，總會認為規定將阻礙的士業界吸納網約車司機加入，但同時令的士司機流失到網約車，強調政府應創造空間，讓雙方公平競爭，建議政府統一兩個牌照。

香港的士小巴商總會理事及發言人翁國豪指，政府應創造空間讓網約車及的士公平競爭，建議政府統一兩個司機牌照。（林遠航攝）

至於網約車的車輛牌照數量，總會表明不應無限的立場，但由於未知詳細立法框架、及對司機生意的影響等細節，因此未能對發牌數量提出具體建議，期望政府可以公布更多有關數據，例如繁忙時間及非繁忙時間時經營的網約車數量。

總會又關注網約車領牌所需的費用，強調若成本太低，對的士業界不公同時，又會令網約車牌照持有人不珍惜牌照，反而影響網約車行業質素，提倡以公開招標形式競投牌照。總會理事長陳洲又指，過往政府發出的士牌每次都是以少量形式公開招標，若一次過推出大量牌照，會對市場造成動盪。

香港的士小巴商總會理事長陳洲認為，若一次過推出大量網約車牌照，會對市場造成動盪。（林遠航攝）

不過，的士牌照沒有年期限制，被問到受年期所限的網約車牌照以同樣方式發牌是否合適，翁國豪未有正面回應，僅指想不到有更好的方法。他又指，假若政府訂立較高的發牌金額，則政府應交代更多有關網約車司機收入的數據。

另外，總會上周四（17日）向運輸及物流局局長陳美寶提交七點有關網約車規管框架的建議，當中包括限制網約車只可在繁忙時間營運、設定網約車收費基準、收緊網約車車齡上限到3年等。