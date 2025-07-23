新「貓奴」年增近7%　九成受訪者無孩同住　養貓月花費增至$2006

有展覽公司今（23日）公布2025「全香港住戶飼養貓隻的數據及趨勢分析調查」結果，調查約 2,000 名養貓人士，發現僅飼養一隻貓的受訪者升幅達6.8%，91.8%受訪者沒有與小孩同住。



飼養貓隻平均每月支出更創歷年新高，達2,006 港元，較去年的1,889港元增長 6.2%。香港每月寵物產業中，貓市場經濟價值突破2億元，每年規模超越24億元。



有展覽公司公布2025「全香港住戶飼養貓隻的數據及趨勢分析調查」結果。（陳穎欣攝）

9成受訪者沒有與小孩同住 多貓家庭成為普遍

舉辦「香港貓迷博覽會2025」的展覽集團有限公司今日（23日）公布 2025「全香港住戶飼養貓隻的數據及趨勢分析調查」，今年6月以網上問卷訪問約 2,000 名養貓人士，其中約68.4%為女性，31至40歲佔近47.9%；91.8%受訪者沒有與小孩同住。

調查顯示，超過一半以上「貓奴」會飼養2隻貓或以上，而僅飼養一隻貓的受訪者比例由40%增至46.8%，升幅達6.8個百分點，可見新手貓主不斷增加。短毛家貓連續三年蟬聯最受歡迎貓種，英國短毛貓、布偶貓、美國短毛貓及異國短毛貓亦穩居前列。

布偶貓是最受港人歡迎貓種之一。（陳穎欣攝）

短毛家貓連續三年蟬聯最受歡迎貓種。（陳穎欣攝）

養貓開支升6% 市場經濟價值每月突破 2 億元

「貓奴」飼養貓隻開支持續攀升，逾8成受訪者表示過去12個月飼養貓隻開支有所增加，平均每月支出達2,006 港元，較去年的1,889港元增長6.2%。

每月在貓咪身上花費3,500 至5,000 港元的貓主比例亦由10%上升至13%，高端消費市場持續擴大，影響飼養貓隻開支的首要因素為經濟環境，其次為貓隻年齡及醫療保健。而消費結構方面，食物（包括乾糧、濕糧及零食）、貓砂及醫療與保健品為三大主要開支。

朱雪玲預期未來貓隻市場會持續明顯增長。（陳穎欣攝）

展覽集團有限公司總經理朱雪玲表示，本港每月寵物產業（貓）市場經濟價值突破2億元，每年規模更超越24億元。朱雪玲認為指貓文化正逐漸成為消費市場的新焦點，飼養貓隻市場擴大和消費多元化能帶動寵物市場的發展之外，更有助社會對寵物福利及生命教育的關注，「隨住人口結構變化，寵物友善政策推動，以及飼養寵物的人教育普及，我們預期未來貓隻市場會持續明顯增長。」