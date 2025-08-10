毛孩豪門夢碎合集：金毛拒闊佬、橘貓被抓回　肥貓戀富捨不得走

沒想到啊～家人們！毛孩子們離豪門生活就差一點點，結果卻被臨時喊停......



網友@金毛十一齣門遛狗的時候，遇到一個開邁巴赫（Maybach）的大哥主動上前搭話，大哥特別喜歡網友的狗，狗熱情地搖搖尾巴，大哥目光緊跟滿臉笑容，禮貌地問網友能不能把狗賣給他。

網友聽到後，什麼都沒有多說，只是鄭重搖搖頭，並說了一句不賣。沒想到大哥對狗還真的挺喜歡，被拒絕後一臉的遺憾，戀戀不捨的離開了，本來以為網友不願意賣狗，是因為人狗情深，親如家人。沒想到事實卻是完全相反。

網友：好懸，差點讓這個死狗過上好日子了！

「狗富貴，人不讓」（鯉娛胖胖貓＠抖音／@金毛十一（沉澱版））

其他網友們都繃不住了，

「狗富貴，人不讓」

「還以為是捨不得，結果是看不得」

「狗子半夜發狗友圈嗎，原生家庭是俺一生的痛」



在挑主人這方面，小貓就主動多了。有隻大橘和狗狗在家附近玩耍，一位開保時捷的小姐姐停下車開門，看到討喜的大橘很開心，大橘也很醒目地跳上豪車跟小姐姐貼貼，認識還不到兩分鐘呢，大橘已經在人家身上瘋狂踩奶，還發出了咕嚕咕嚕的舒服聲音，小小手段把小姐姐直接拿捏了，小姐姐根本挪不開手，大摸特摸。

事情到這還以為一人一貓準備過上好生活，沒想到狗狗見狀迅速回家喊了主人來，主人問：有沒有看到牠家的貓 ，大橘緊張地一句話都不敢說，彷彿想裝作根本沒有這回事。後來小姐姐沒有辦法，把賴在車上的小貓還給牠的主人 。

貓：我都要改嫁豪門了！你幹嘛！狗：差點讓你過上好日子了...

說到這就想起另一隻小貓，一妹子的貓走丟2個多月，找了很久都沒找到，直到最近有鄰居說在附近的某一戶，家裏看到一隻長得很像的貓，妹子喜出望外，立馬前去找貓，跟撿到貓的那家老大哥對了一下時間，大概率是走丟的那隻，妹子一邊喊小貓的名字，一邊走進屋，小貓的反應卻出奇的冷淡，在妹子叫了好幾句之後，小貓終於主動上前，就是看起來表情沒有特別歡迎妹子，還有點點到為止的意思。

妹子傻眼，小貓比之前胖了一大圈，老大哥一家喂得真好，大哥很自豪地說，那是，還餵魚油呢 ！

哈哈哈哈哈那真的懂了，小貓的態度冷淡，原來是擔心被帶走。

「我在這裏挺好的，你回去吧」

還有網友辣評：

「這貓哪裏是走丟了，明明是離家出走找新主人」

「貓：之前的主人太窮了，養不起我，換一個吧」



不過也不是所有小貓都識貨，有些貓咪身在福中不知福，上千萬的別墅不知足，車庫裏停滿各種豪車，猫少爺都看膩了，就想着離家出走。

貓：你不懂，有錢貓的生活太枯燥了

好啦好啦，今天就看到這啦，做夢素材有了，變成有錢人養很多貓貓，如果有人高價要買走你家小貓，你願意賣嗎？

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】