三色貓頻繁折手手在賣萌？檢查發現暗藏先天隱疾　跟神經系統有關

網友@Emily 收養了一隻三色貓「Juni」，牠非常可愛，總是做折手手的動作，有時候還會來一段很酷的滑行。



網友一開始沒覺得有什麼，但隨着Juni折手手的動作越加頻繁，她意識到了不對，便帶貓咪去了醫院。

「折手手」的Juni（juniebskis@IG）

經過醫生檢查，發現小貓得了「雙側前肢變形」的疾病，這是一種先天性疾病，可能是跟神經系統有關。

「折手手」的Juni怎麼帥氣滑行

雖然Juni先天「殘疾」，但牠的骨頭和韌帶都非常健康，不會疼痛，也就是姿勢有些異樣。

看到這樣的檢查結果，網友並沒有後悔領養牠，她鬆了口氣：「只要小貓Juni沒事就行，不管怎麼樣，健康最重要。」

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】