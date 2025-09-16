貓咪7大迷惑行為解析！屁屁對着你、摸到一半咬人竟是愛的表現？

Hello，大小寶貝們，今天喵君來給大家分享貓咪知識，那些貓咪容易被誤解的行為。



1. 貓咪用屁股對着你，是想燻死你嗎？

►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪是真的愛我？（yoo-hoo＠unsplash）

不不不，這是貓咪對你示好的表現。貓咪把你當好朋友，甚至是媽媽，在交流訊息素或是想你舔屁股呢。

+ 3

貓咪對你示好的表現（有喵青年提供）

當貓咪把屁股懟在你面前時，你舔貓屁股回應牠，牠會很高興，如果實在下不去嘴，建議用吹熱氣代替。

總之，能被貓咪用屁股對着是一大喜事，鏟屎官們偷着樂吧！

你舔貓屁股來回應，牠會很高興。（有喵青年提供）

2. 有鏟屎官好奇為什麼自己摸着貓，牠明明很舒服咕嚕咕嚕的，卻突然給自己來一口？為什麼呢？

小貓咪有自己的防沉迷機制（有喵青年提供）

那是因為小貓咪被你撫摸時，牠太舒服、太爽、太上頭了。

同時，牠又怕此時放鬆警惕，萬一有危險怎麼辦啊？牠會突然有一股脆弱感，在快樂和潛在危險之間產生矛盾，為了擺脱這種情緒困境，牠會趕緊表現出攻擊性的行為。

通俗而言，小貓咪有自己的防沉迷機制。如果小貓咪是輕輕的咬你，那就是代表信任和愛意，並非討厭你哦。

小貓咪輕輕的咬你（有喵青年提供）

3. 為什麼每次主人回家，貓咪就衝過去撓貓抓板磨爪子？

這是什麼怪癖嗎？很多小貓咪都這樣。

哈哈哈，這是貓咪喜歡你的表現之一，貓咪知道你回家了，牠好興奮，趕緊撓貓抓板釋放一下情緒。

貓咪知道你回家了，牠好興奮。（有喵青年提供）

因為，貓咪不知道什麼是上班當牛做馬，當你出門時，牠以為你冒險外出捕獵，牠一整天都在擔心你，守着你回來。

看見你安全到家時，牠超級開心，趕緊撓貓抓板舒緩情緒，迎接你回家。

那是貓咪依賴你、關心你的表現哦~

看見你安全到家時，牠超級開心，趕緊撓貓抓板舒緩情緒，迎接你回家。（有喵青年提供）

4. 為什麼貓咪喜歡留一點貓糧在碗底啊？

是吃不下了嗎？還是故意留着的？

剩幾顆貓糧≠吃不下了



貓咪吃飯的時候碗中經常剩下一點貓糧，是牠擔心下一頓沒有吃的，年年有餘，餐餐有餘，我們可以理解為這是應急儲備貓糧。

ps：有些貓咪餐餐都是光盤行動，

大概也是心寬體胖的主兒。

5. 為什麼人一靠近貓咪，貓咪就咕嚕咕嚕響呢？

有個網友發視頻說自己貓一直響，不知道啥原因，是不是貓餓了？

有個網友發視頻說自己貓一直響，不知道啥原因，是不是貓餓了？（或許我應該@抖音）

貓：人！我喜歡你！

人：貓一直響，是餓了嗎？是生病了

貓：Hello？你有事嗎？

其實，貓咪對着你咕嚕咕嚕，是在表達牠很舒服，很喜歡你的意思。

貓咪對着你咕嚕咕嚕，是在表達牠很舒服，很喜歡你的意思。（有喵青年提供）

當貓咪感覺到非常舒服，對周圍環境表示很安全時也會咕嚕響。小奶貓也會這樣發出咕嚕聲，告訴貓媽媽自己很舒服，媽媽不用擔心。

當貓咪感覺到非常舒服，對周圍環境表示很安全時也會咕嚕響。（有喵青年提供）

6. 小貓咪拿頭狂蹭你、在地上打滾，不是頭癢了，不是身上癢了，而是牠在表達很喜歡你，求摸摸。

可別再讓小貓咪拋媚眼給瞎子看了。

小貓咪拿頭狂蹭你、在地上打滾，是在表達很喜歡你，求摸摸。（有喵青年提供）

貓咪經常在你腿邊磨來蹭去，用腦袋頂你，用臉頰蹭你臉和手，這是對你的極大信任，相當於人類的緊緊相擁。

貓的臉部腺體會分泌氣味，蹭你、貼你，是在標註牠的專屬味道，宣告：「你是我的人，我喜歡你。」

蹭你、貼你，是在標註牠的專屬味道。（有喵青年提供）

7. 你有沒有經歷過這種的「怪事」，貓咪對着你張嘴叫，可你卻聽不到聲音。

難道是貓咪嗓子出問題了？還是自己的耳朵出問題了？

其實，那是因為貓咪用的是高音頻的叫聲，人類聽不見，只有貓咪之間才聽見，用來呼喚母貓或是值得信任的同伴。

所以，如果你家貓對你無聲地喵喵叫，大概率是把你當成媽媽一樣在撒嬌，牠非常喜歡你，非常信任你。

無聲的貓叫，算是貓咪撒嬌的最高境界！

無聲的貓叫算是貓咪撒嬌的最高境界（雅琪兒@抖音）

轉發出去讓更多人知道！以上這些行為，你家貓中了幾條呢？你家貓還有什麼迷惑行為想要分析呢？

延伸閲讀：流浪小貓們入職舊酒廠-愛崗敬業成為可愛招財吉祥物（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】