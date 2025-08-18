名畫《戴珍珠耳環的少女》變身巨型喵 深圳灣萬象城打卡貓咪王國
撰文：ShenzhenStyle
絕對不能錯過！「戴珍珠耳環的LUNA」重磅開展。
深圳灣萬象城最近多了一幅「世界名畫」，LUNA聯名「莫瑞泰斯皇家美術館」打造了一場藝術奇妙之境，歡迎來到巨型貓咪王國，一起過夏天。
不愧是女明星LUNA！裝扮與《戴珍珠耳環的少女》同款頭巾與耳環，更加優雅靈動了。
解鎖了更多藝術愛好的LUNA，已經在深圳灣萬象城的各個角落就位。繪畫喵/逛街喵/攝影喵/逛展喵......速來加入LUNA的藝術生活派對吧～
在深圳灣體育館的下沉廣場，還能和「世界名畫」來張合照，感受古典藝術與現代美學的碰撞。
除了參加LUNA派對，別忘了去逛逛快閃市集的「露娜之家」，毛絨玩偶、名畫聯名飾品和《戴珍珠耳環的少女》官方周邊應有盡有。
戴珍珠耳環的 LUNA
活動日期：2025.7.18—10月
活動地點：深圳灣萬象城春筍草坪
【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】