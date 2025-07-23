香港貓迷博覽會8.1開幕　每日頭24位「貓奴」可$1買一罐貓糧

貓奴年度盛事又來了！「香港貓迷博覽會2025」將於8月1日起一連三日於灣仔會展中心舉行。作為本港唯一以貓為主題的大型盛會，今年以「古埃及」為主題，有超過180個展商、380個展位參與，展覽集團盼推動貓文化發展。



有參展商推出每日頭24位「貓奴」可享一元購買一罐貓糧罐。展會期間憑 Mastercard卡簽賬，達要求可即場換領刮刮卡，禮品包括東京、首爾、台北雙人來回機票。



第三屇「香港貓迷博覽會2025」即將開展。（陳穎欣攝）

以古埃及為主題 超過180個展商參與 歡迎主子及「貓奴」同遊

由展覽集團主辦的「香港貓迷博覽會2025」將於2025年8月1日至3日（五至日）於會展中心展覽廳3BCD舉行，是本港唯一以貓為主題的大型盛會。今年博覽有超過180個展商、380個展位參與，並以古埃及為主題，推動貓文化發展。今年展覽同樣歡迎貓主人入場時帶同愛貓入場，但建議帶同貓袋及牽引繩，以及提前打針。

去年CFA WCC 貓展比賽冠軍貓。（陳穎欣攝）

「貓壇聯合國」移師香港舉辦 「文地貓」結合懷舊香港特色創作

「香港貓迷博覽會2025」場內特設高達4米的金字塔，以及一系列精彩活動及主題展區，包括 CFA WCC 貓展比賽、「喵星藝術」專區，以及「毛城城 x天下貓貓」齊齊講貓貓專題講座等，更成功爭取有「貓壇聯合國」之稱的World Cat Congress （WCC）首次於香港舉辦，將邀請來自澳洲、中國、芬蘭、法國、德國等世界各地專業人士到場分享最新的貓隻醫療、福利及健康資訊，並免費為公眾舉辦專題講座。

今年展覽除了寵物用品外，更引入了多個來自海外的潮流玩具及文創產品，包括中國、泰國、日本、韓國等地，進一步豐富貓文化的消費選擇，推動本地及國際文創發展。今年大會特別邀請本地知名插畫家「文地貓」，以懷舊香港特色「走鬼檔」為靈感，創作獨一無二的藝術裝置、讓參觀者親身體驗香港地道文化與貓元素的完美結合。

朱雪玲貓文化正逐漸成為消費市場的新焦點。（陳穎欣攝）

展覽集團總經理：本港寵物貓產業市場每年逾24億元

展覽集團有限公司總經理朱雪玲指貓文化正逐漸成為消費市場的新焦點，本港每月寵物產業（貓）市場經濟價值突破2億元，每年規模更超越24億元，「隨着新手貓主持續增加及寵物消費結構不斷升級，帶動寵物消費升溫。」

Vipets Limited推出每日頭24位「貓奴」可享一元購買一罐貓糧罐。（陳穎欣攝）

參展商Vipets Limited推出每日頭24位「貓奴」可享一元購買一罐貓糧罐，每人限買一罐。展會期間憑Mastercard卡於場內指定攤位單一發票每簽賬250元，即可獲一次抽獎機會，滿500元得兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。參加抽獎者可於活動處換領刮刮卡，禮品包括東京、首爾、台北雙人來回機票。