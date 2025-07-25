買貓窩忘了看尺吋　到貨直接傻眼　3人1貓躺平無壓力：這是貓別墅

妹子給貓咪買貓窩，沒仔細看尺寸，收到貨後傻眼了。這是貓窩啊？還是貓別墅啊？一家三口躺進去，外加一隻貓，空間都綽綽有餘。



話說，貓咪肯睡已經是很不錯，有些貓咪哪哪都睡，就是不睡貓窩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

超大貓窩（箱子@小紅薯）

都說貓窩是世界上最沒用的東西，有些主人偏偏不信邪，瘋狂買各種買貓窩、貓爬架，結果貓咪一個也看不上，就愛在邊邊角角的地方躺。主人花大幾百上千塊錢購置各式貓窩，結果貓咪就愛睡在洗手池裏。

獨愛洗手池的貓咪（有喵青年提供）

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈~無獨有偶，主人給貓咪買了十幾個豪華貓窩，貓咪偏偏愛睡破紙箱。當事貓：適合自己的才是最好的。

愛睡破紙箱的貓咪（有喵青年提供）

《最擔心的事情還是發生了》

壞消息：貓咪不睡貓窩

好消息：貓咪喜歡睡裝貓窩的紙箱



貓咪愛紙箱（有喵青年提供）

能怎麼辦，寵着唄！有隻貓咪喜歡躺冷冰冰的地板，主人看着不忍心，乾脆在裝修時，花1萬塊給牠做了個大理石貓窩，貓咪喜歡得不得了，天天躺。

獨一無二的大理石貓窩（小麻迷兒@小紅薯）

還喜歡睡在貓砂盆，怎麼那麼邋遢呢？

據說膽小不安或是不舒服的小貓咪才喜歡這樣，睡貓砂盆裏尋求安全感，主人要多注意觀察哦。

睡在貓砂盆裏的貓咪1號（由有喵青年提供）

ps：閒置的貓砂盆可以拿來改造貓窩，鋪個毛毯就成了，還方便拆洗，關鍵有些小貓咪真的非常愛。同理可以買貓抓板放進去，這樣就不會把紙屑搞得到處都是。

睡在貓砂盆的貓咪2號（金珠@抖音）

貓窩用的是上了，但不太對。然而如何必糾結對錯，貓想咋樣就咋樣，整個家，想躺在哪裡都成，只要小貓咪喜歡就可以了。

下面請欣賞更多貓咪自選的貓窩！👇👇👇

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當然，有些小貓咪喜歡睡貓窩的。瞧多安逸，多舒適，多美景，這一刻就是幸福的具象化！

這種貓抓板貓窩是養貓必備單品，因為幾乎沒有小貓咪能夠拒絕得了。還可以磨爪爪，不錯，買吧。

小貓咪嚴選「人肉貓窩」，開心了，我不說。你家貓也喜歡躺在人身上嗎？

留言話題

你買過多少貓窩，貓睡嗎？

你家貓平時都愛在哪裏睡覺呢？



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