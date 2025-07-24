社工謝世傑認騙長生津1.6萬　官指被告有悔意　判社服令120小時

社工謝世傑涉嫌隱瞞其收入超出限制下，申請長者生活津貼，令署方未向他追回4筆逾1.6萬元費用，謝早前承認4項欺詐罪，案件今（24日）在東區法院判刑，署理主任裁判官張志偉指，社會服務令報告反映被告有悔意，加上被告坦白認罪，遂判其每項控罪120小時社會服務令，同期執行。



申請人謝世傑。(資料圖片/朱棨新攝)

被告謝世傑（67歲，社工）被控4項欺詐罪，指他於2024年6月26日至2025年1月3日，以欺騙手段，即沒有按照公共福利金計劃下的長者生活津貼的規定，告知社署其收入超出長者生活津貼規定的限額，意圖詐騙及誘使社署沒有要求謝償還4筆長者生活津貼、共16,780元。

誤以為收入限額是平均值計算

辯方指，謝的社會服務令報告內容正面，感化主任建議可作中等程度的社會服務，惟張官指出，報告內容提及謝因誤以為收入限額是以平均值計算，才未有通知署方，認為此情況與被告早前承認的案情有衝突，遂把案件押後索取指引。

認罪基礎是其魯莽

張官認為，就欺詐罪的定義，被告需要有不誠實意圖，辯方指，被告當時只粗略估計，以為平均值沒有超過上限，於是沒有通知社署，當時他並沒仔細計算實際金額，其認罪的基礎在於其魯莾（Recklessness），而非普通疏忽，故此與案情沒有衝突，被告仍然認罪及同意案情。

申請期內收入高於限額要申報

控方案情指，在2023年6月，謝向社署申請長者生活津貼(下稱：長生津)，其申請於同年7月通過批核。職員當時有向被告解釋有關「寬限期」的事宜，指申請人在有關津貼的申請獲批後1年內，若其收入高過指定限額，申請人須通知署方，以便社署及時安排停止發放相關的長者生活津貼。

被告申請期內曾收理大等機構薪酬

在2023年6月至2024年12月，謝共收取長生津合共80,460元，但署方後來發現，謝於2024年6至12月期間，多次收取社工註冊委員會，及理工大學所發放給他的8次薪酬，金額由6千至2萬4千元不等。

社署經計算後，認為謝在其中4個月並不符合收取長生津的資格，即合共多收16,780元。被告於2025年1月3日被捕。

案件編號：ESCC752/2025