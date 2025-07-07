麥當勞蝦堡系列包裝用CHIIKAWA人氣角色設計 買指定套餐可獲貼紙
撰文：吳焜曜
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【CHIIKAWA/CHiiKAWA DAYS/CHIIKAWA 大型特展】人氣日本動漫Chiikawa（譯名：吉伊卡哇）將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日大型特展。麥當勞今日（7日）公布將於明日（8日）再次推出「蝦堡系列」，並會與「CHIIKAWA DAYS」大型特展主題包裝盛載，包括漢堡和甜品包裝、飲品杯及Shake Shake薯條袋均印有三位人氣角色，吉伊卡哇、小八以及兔兔手持討伐棒的肖像。
CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙一共兩款
同時，麥當勞App會員憑指定電子優惠券購買「蝦堡系列四道菜套餐」可獲CHIIKAWA DAYS限定珍藏貼紙，一共兩款，白天款由7月8日至7月14日派發，而黑夜款則由7月15日至7月21日派發。數量有限，送完即止。
餐廳掛上CHIIKAWA DAYS旗海裝飾
麥當勞餐廳亦會掛上CHIIKAWA DAYS大型特展旗海裝飾及推廣紙牌，讓粉絲們打卡。為慶祝「CHIIKAWA DAYS」大型特展登陸香港，麥當勞推出滋味蝦堡及蟹肉可樂餅漢堡超值套餐優惠，滋味蝦堡或蟹肉可樂餅漢堡配汽水及薯條每套39元。
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