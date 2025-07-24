虐兒｜政府推強制舉報者指南　附決策流程圖　強調非取代專業判斷

《強制舉報虐待兒童條例》於明年1月20日起實施，規定包括社會福利、教育及醫療衛生界的25類指明專業人員，必須舉報嚴重虐兒個案。政府今（24日）推出《強制舉報者指南》，列出懷疑兒童遭虐待、疏忽照顧等不同情景的決策流程圖，並提供個案情境範例，解釋當中考慮因素、分析原則、建議採取的行動等，供有關人士參考。



當局在《指南》中強調，決策流程圖僅為補足，而非取代專業判斷。即使流程圖並無建議強制舉報，有關人士亦可運用其專業判斷舉報。



政府今日宣布為防止虐待兒童而設立的《強制舉報者指南》正式推出，下午舉行啟動禮。（政府新聞處）

政府今（24日）推出《強制舉報者指南》，列出懷疑兒童遭虐待、疏忽照顧等時的決策流程。（資料圖片）

政府今（24日）推出《強制舉報者指南》，就4個虐兒類別，包括身體虐待、心理虐待、性侵犯及疏忽照顧，提供決策流程圖，列出舉報原則、考慮因素等。惟當局在《指南》中強調，決策流程圖僅為補足，而非取代專業判斷，強制舉報者需考慮個別個案的所有相關情况及其他警示跡象。即使流程圖並無建議強制舉報，亦可運用其專業判斷舉報。

以懷疑兒童遭受身體虐待的決策流程圖為例，有關人士若見到兒童身上是否有明顯傷勢，要考慮傷勢是否有可疑、是否由兒童自己造成，並考慮傷勢是否危害兒童的生命或身體健康。如答案為「是」，就應作強制舉報；若答案為「否／不確定」，就要繼續考慮兒童是否有遭受嚴重傷害的實際風險，如傷勢呈逐步惡化趨勢、懷疑施虐者已提出會對兒童造成嚴重傷害的具體計劃。

當局又在《指南》中指，決策流程圖中的考慮因素及輔助分析框架提供的例子並不包羅所有情况，只是按社會福利、教育及醫療衛生界別收集的廣泛案案作分析，以及3個專業顧問團和聚焦小組討論所收集的意見而定，供考慮兒童安全時作參考。

《指南》亦提供多個個案情境範例，解釋當中考慮因素、分析原則、建議採取的行動等，並列出一常見問題與答案。