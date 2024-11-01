保護兒童會2025年起引入AI閉路電視　 偵測虐兒行為即發警號

早前匡智會被揭發有男職員性侵院友，令社會再度關注院舍監察不足問題。香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」於2021 年爆出連串虐兒醜聞，機構指，預計於明年6月起，陸續在轄下27個服務中心的閉路電視中，引入AI監察技術。如發現有人作出拍打及搖晃兒童等動作，AI會即時向員工發出警號。



保護兒童會於今年5月至7月期間，調查大眾對守護兒童認知與觀念，發現逾七成受訪公眾和兒童相關行業的職員，缺乏對「守護兒童」的認識。另外，只有不足四成兒童相關行業的職員，在入職前有進行性罪行紀錄查核。



「守護兒童認知與調查」發現，大部分公眾和兒童相關行業的職員，均對「守護兒童」認識不足。（黃浩謙攝）

香港保護兒童會今日（1日）舉辦「快樂童年眾幸福」研討會。嘉賓之一的勞工及福利局局長孫玉菡在會中表示，為支持保護兒童會加強內部監察，社會福利署已在3月透過獎券基金撥款，幫助兒童會在中心閉路電視中，匯入AI監察技術。預計技術將於2025年6月啟用。

保護兒童會總幹事周舜宜指，該技術會陸續引用至27個兒童會轄下的中心，包括曾發生虐兒事件的童樂居，「童樂居全部範圍、所有小朋友會去嘅地方，包括花園等，都會受到AI監察。」如AI發現有人拍打兒童頭部及身體、大力搖晃兒童等，都會即時向中心員工發出警號，員工亦會馬上處理。惟她指出，AI在初行階段，有機會出現誤判。「會花啲時間，俾同事去訓練AI，辨識邊啲係真正嘅虐兒情況。」

保護兒童會總幹事周舜宜表示，AI監察技術可偵測拍打及搖晃兒童等動作。（黃浩謙攝）

設兩層CCTV監察制度 每周抽查兩小時片兼覆檢

另外，早前匡智會發生性侵案，坊間有聲音質疑社福界內部監察不足。周舜宜回應指，雖然現時大多院舍有安裝閉路電視，卻不會主動檢查。以童樂居為例，過往職員只會在意外發生時才檢查閉路電視。惟自童樂居被揭發虐兒案後，中心現已建立兩層監察制度，先由童樂居專責小組每星期抽查2小時閉路電視短片，再由保護兒童會總部同事覆查，並另外再抽取2小時作檢查，避免有疏漏。

為了解香港公眾對守護兒童的認知，保護兒童會在今年5月至7月期間，委託社會政策研究公司，展開「守護兒童認知與觀念」調查，當中訪問了1,000名普通市民，和400名兒童相關行業的職員，其中包括學習中心、主題公園、室內遊戲中心、會所和大型商場職員等。

調查發現，有75%受訪公眾對「守護兒童」的概念缺乏認知，其中47%表示不理解，28%表示有限了解；至於相關行業職員，則有70%受訪者對概念缺乏認知，其中40%表示不理解。

勞工及福利局局長孫玉菡指，社會福利署透過獎券基金撥款，幫助保護兒童會在閉路電視中引入AI監察技術。（黃浩謙攝）

今年7月，立法會通過《強制舉報虐待兒童條例》，惟調查發現，僅約38%受訪公眾曾聽聞該條例，至於相關行業職員，亦只有43%知道該條例。另外，約6成相關行業職員反映，從事的公司並無保護兒童政策、或不他們知道公司有無相關政策。七成沒有接受過「守護兒童」的相關培訓。

37%相關行業有做性罪行紀錄查核

而在性罪行方面，僅37%相關行業職員在入職前有進行性罪行紀錄查核。當中「學習中心」情況最為理想，有7成職員曾進行性罪行查核；「戲院/劇院」的查核比例最低，只有不足兩成曾進行性罪行查核。

周舜宜指，該情況令人關注，她建議政府立法規定執行性罪行定罪紀錄查核，加快拓展機制覆蓋的行業範圍和人員類別。