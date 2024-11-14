防止虐待兒童會本年度接千宗舉報　虐兒個案七成懷疑施虐者是家人

防止虐待兒童會的「求助及親子支援熱線」於2023/24 年度接到1,059 宗熱線舉報及諮詢，當中185宗、即17%為懷疑虐兒個案。在185宗懷疑虐兒個案中涉及的211 名懷疑施虐者，七成都是家庭成員，當中32%是母親、23%為父親，更有11%涉及父母二人。防止虐待兒童會指，涉家庭成員施虐個案，受虐兒童可能會產生恐懼、抑鬱、性格變得內向，最深遠的影響是缺乏安全感,以致自信心及自我形象低落，對自身價值產生懷疑，對人的信任程度也會較低，甚至在人際關係上產生障礙。



防止虐待兒童會的「求助及親子支援熱線」於2023/24 年度接到1,059 宗熱線舉報及諮詢，當中185宗、即17%為懷疑虐兒個案。（防止虐待兒童會提供）

防止虐待兒童會指，在185宗懷疑虐兒個案中，有110宗涉及身體虐待，18宗涉心理虐待，亦有22宗涉及多種虐待，其中多數為身、心虐待同時發生。該會指，有家長以為可以透過體罰管教孩子，但其實會令孩子受傷之餘，亦會加劇親子疏離情況，增加管教難度，兒童也可能倣效家長，以暴力解決問題。該會又提到，雖然心理虐待只佔10%，但不代表有關問題不嚴重，而由於心理虐待難以察覺，政府應提供更多相關教育，增加大眾認知。

防止虐待兒童會指，涉家庭成員施虐個案，受虐兒童可能會產生恐懼、抑鬱、性格變得內向，最深遠的影響是缺乏安全感,以致自信心及自我形象低落，對自身價值產生懷疑，對人的信任程度也會較低，甚至在人際關係上產生障礙。（資料圖片）

防止虐待兒童會又稱，《強制舉報虐待兒童條例草案》審議工作促使專業人士的舉報有所上升，由上年度80宗、佔6%升至本年度的183 宗、佔17%，由此可見專業人士、公眾及鄰居在保護兒童方面角色也十分重要。