女大狀黃雨遇車禍遲10分鐘　被官罰1400元訟費　上訴得直獲撤令

女大律師許淑儀在一宗於區域法院案件的審訊中，因黃色暴雨及交通事故遲到10分鐘，處理該案的法官葉佐文卻認為她浪費法庭時間兼虛耗訟費，下令她須支付各方訟費共1400元。許認為葉官未給她足夠時間解釋提出上訴，上訴庭今(24日)下判辭指事件輕微且影響不大，裁定許上訴得直，撤銷葉官的1400元訟費命令。



上訴人為許淑儀，答辯人為香港特別行政區。

法官葉佐文指女大狀遲到10分鐘，,囡[木付各方訟費合共1400元，今被上訴庭推翻其命令。(資料圖片)

當時葉官在區域法院處理一宗涉及7名被告的襲擊勒索案。(黃浩謙攝)

黃雨兼遇車禍而遲到10分鐘

上訴庭的判辭透露，許在2024年區院一宗施襲勒索案中，任第六被告的辯護律師，該案共有7名被告。去年7月31日，黃色暴雨警告生效，許本已預留足夠交通時間，惟西九龍高速公路發生車禍，令道路阻塞，許因黃雨及交通事故而遲到，她有就此事通知其助理及代為告知書記，許於上午11時10分到達法庭，比原訂時間遲了10分鐘。

葉官指車禍時有發生不能構成遲到理由

許稱她因交通意外及塞車而遲到，惟負責該案的葉佐文法官卻認為，交通意外時有發生，不能構成遲到理由，考慮到遲到引申出的法律費用，下令許須就此支付各方訟費各200元，合共1400元。許認為，法官當時沒有供她陳述的機會，因而提出上訴。

上訴庭為事件影響相當輕微

上訴庭認為事件不算嚴重，影響亦相當輕微，完全可以理解，且葉官並無給予足夠時間讓許解釋，亦沒有採取應有門檻來下達虛耗訟費命令，裁定許上訴得直，撤銷命令。

案件編號：CACC173/2024