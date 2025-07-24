跨性別人士挑戰公廁規例勝訴　環境局考慮上訴　提醒須按性別進廁

一名跨男因未完全完成性別重置手術，身份證上仍顯示為女性，未能進入男性公廁，遂提出司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，對「男性」及「女性」的定義。高等法院昨（23日）裁定入稟人勝訴，並指劃分性別的界線應由立法機構處理，故宣告條文無效但暫緩12個月執行，以便政府考慮是否要訂新措施。



環境及生態局今晚（24日）回應表示，正仔細研究判詞和徵詢法律意見，考慮提出上訴。當局又提醒，現時巿民必須繼續按男女分隔的原則進入公廁，以免觸犯相關法律。



有跨性別人士認為現行公廁條例不公，在高等法院要求司法覆核獲裁定勝訴。（資料圖片）

環境及生態局發言人表示，就原訟法庭昨日（23日）頒下有關《公廁（行為及舉止）規例》下與男女分隔相關條文的司法覆核裁決，政府正仔細研究判詞和徵詢法律意見，考慮提出上訴。現時，巿民必須繼續按男女分隔的原則進入公廁，以免觸犯相關法律。

發言人又指，設立遵行男女分隔原則的公廁，目的是為了保障市民的私隱和使用公廁時的安全，以及反映社會的規範和期望，安排一直獲社會廣泛接受。

局方又指，現時食環署轄下公廁分為男女分隔公廁和無分性別公廁。目前達總數約一半的男女分隔公廁附近設有無分性別公廁，包括暢通易達洗手間或通用洗手間，以供各界人士，包括跨性別人士使用。