跨性別人士挑戰公廁規例勝訴　環境局：徵律政司意見決定適當跟進

撰文：任葆穎
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一名跨男因未完全完成性別重置手術，身份證上仍顯示為女性，未能進入男性公廁，遂提出司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，高等法院今（23日）下判辭，認為條例有違憲之嫌。環境及生態局回覆查詢指，政府會仔細研究判詞，並徵詢律政司的意見，以決定適當的跟進行動。

跨性別人士挑戰公廁規例勝訴　團體歡迎裁決冀一併處理性別承認法跨性別者指公廁條例不公求覆核　官認為屬違憲裁勝訴
跨性人K認為現行公廁條例不公，在高等法院要求司法覆核獲裁定勝訴。

官認為現行法例對跨性別人士構成不公平待遇

法官高浩文在判辭指，現行的《公共洗手間（行為規管）規例》（PCCBR）第7條及第10條，規定任何人須按出生性別劃分公共洗手間，對跨性別人士構成不公平待遇，這亦對於正進行「現實生活經驗」（下稱：RLE）的跨性別者造成心理傷害，加劇他們在社會中的邊緣化，這些規定，對申請人的平等權及私隱權構成過度干預，認為屬違反《基本法》第25條的平等權，及《香港人權法案》的平等權及私隱權，故裁定申請人勝訴。

跨青時刻表示歡迎

跨性別青年組織「跨青時刻」歡迎裁決，認為有助糾正長期制度性歧視，共同創辦人及總監Ming受訪時解釋，跨性別人士在性別過渡期間，一般會獲醫生建議進行真實生活體驗，包括使用符合自己性別認同的公廁，惟現行條例有違醫生建議，與實際需要互相矛盾，期望政府盡快推動立法程序，一併處理事隔逾10年仍未訂立的性別承認法。

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