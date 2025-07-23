跨性別人士挑戰公廁規例勝訴　環境局：徵律政司意見決定適當跟進

一名跨男因未完全完成性別重置手術，身份證上仍顯示為女性，未能進入男性公廁，遂提出司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，高等法院今（23日）下判辭，認為條例有違憲之嫌。環境及生態局回覆查詢指，政府會仔細研究判詞，並徵詢律政司的意見，以決定適當的跟進行動。



跨性人K認為現行公廁條例不公，在高等法院要求司法覆核獲裁定勝訴。

官認為現行法例對跨性別人士構成不公平待遇

法官高浩文在判辭指，現行的《公共洗手間（行為規管）規例》（PCCBR）第7條及第10條，規定任何人須按出生性別劃分公共洗手間，對跨性別人士構成不公平待遇，這亦對於正進行「現實生活經驗」（下稱：RLE）的跨性別者造成心理傷害，加劇他們在社會中的邊緣化，這些規定，對申請人的平等權及私隱權構成過度干預，認為屬違反《基本法》第25條的平等權，及《香港人權法案》的平等權及私隱權，故裁定申請人勝訴。

跨青時刻表示歡迎

跨性別青年組織「跨青時刻」歡迎裁決，認為有助糾正長期制度性歧視，共同創辦人及總監Ming受訪時解釋，跨性別人士在性別過渡期間，一般會獲醫生建議進行真實生活體驗，包括使用符合自己性別認同的公廁，惟現行條例有違醫生建議，與實際需要互相矛盾，期望政府盡快推動立法程序，一併處理事隔逾10年仍未訂立的性別承認法。