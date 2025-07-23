跨性別人士挑戰公廁規例勝訴　政界反對聲音大　料需政府跨局解決

一名跨男因未完全完成性別重置手術，身份證上仍顯示為女性，未能進入男性公廁，遂提出司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，對「男性」及「女性」的定義。高等法院今（23日）下判辭，裁定入稟人勝訴，並指劃分性別的界線應由立法機構處理，故宣告條文無效但暫緩12個月執行，以便政府考慮是否要訂新措施。



有不願具名的政圈人士透露，政界反對聲音大，甚至與近期的同性伴侶替代框架混為一談，但兩者截然不同。今次案件爭議如何界定「男性」及「女性」，估計若政府要處理，不能單靠管理公廁的環境及生態局獨力解決，或須與醫務衞生局一同解決。立法會議員梁美芬則認為，政府必須上訴，又指可透過行政方式處理，例如設立「特別廁所」予有特別需要的人士使用。



跨性人K認為現行公廁條例不公，在高等法院要求司法覆核獲裁定勝訴。

政圈人士：現非合適時機提出性別承認法

有不願具名的政圈人士指出，今次案件爭議如何界定「男性」及「女性」，包括完成哪些治療才可符合定義，估計若政府要處理，不能單靠環境及生態局獨力解決，或須與醫務衞生局一同處理。

據稱政界反對聲音大，甚至有人將該案與近期的同性伴侶替代框架混為一談，該政圈人士強調兩者截然不同。

至於有跨性別團體提倡的性別承認法，即允許某人的性別認同在法律上獲得正式承認，該政圈人士直言現時並非合適時機提出，又指今次案件特別，涉及少數有性別焦慮的人，法庭的裁決是希望政府考慮是否採取相關措施。

立法會議員梁美芬認為，政府必須上訴，並預料判決對社會迴響大，若要考慮，可透過行政方式處理。（資料圖片／周令知攝）

梁美芬：政府必須上訴 可設「特別廁所」以行政方式處理

立法會議員梁美芬認為政府必須上訴，並預料判決對社會迴響大，若要考慮，可透過行政方式處理，例如設立「特別廁所」予有特別需要的人士使用，而非僅提供予跨性別人士，亦不會與傳統男女廁混為一談。

她表示，判決令人困擾，或令人覺得進入廁所會有不安全的感覺，「絕大部分市民都是男性或女性，我覺得不應該因為小眾人士，將大眾平時需要使用的空間和私隱需要打破。」

現時香港沒有劃一法例規定市民必須根據身分證上性別使用洗手間。（資料圖片／黃學潤攝）

判詞指性別劃分界線應由立法機構處理

香港沒有劃一法例規定市民必須根據身分證上性別使用洗手間，唯獨是今次司法覆核爭議的《公廁（行為及舉止）規例》，其中第7條「男女分隔」中規定，5歲或以上的人士不得進入由食環署管理和提供的異性公眾洗手間，違者可被判罰款2,000元。

法官在判詞指，雖然申請人有要求將「男性」和「女性」的定義，擴展至包括正進行「現實生活經驗」的跨性別人士，但由於「現實生活經驗」標準過於模糊，並不適合作法律適用的統一標準。法官認為，性別劃分的界線，應由立法機構處理，而非由法院作修正，故條文暫緩失效裁定12個月，以便政府考慮是否要訂新措施來處理相關的違憲問題。

有政圈中人認為，當局可參考《西九文化區（公眾休憩用地）附例》，修訂《公廁（行為及舉止）規例》。

裁決受政界普遍反對，相關條文該如何修訂，才能避免激化矛盾？《西九文化區（公眾休憩用地）附例》或許可作參考，條例列明「除非獲准許或有合理辯解」，男性不得進入公廁撥作女性專用的任何部分，反之亦然。有政圈中人認為此舉屬可行做法，但具體仍要視乎部門如何界定男女標準，才可作為「合理辯解」。