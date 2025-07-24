西九文化區至明年6月將辦逾700場活動　大狀王加開10場　7.30開售

西九文化區管理局今（24日）公布，即日起至2026年6月將舉辦五大旗艦表演藝術節，期間將有30個節目及超過700場演出。原創粵語音樂劇《大狀王》亦會回歸香港舞台，加開10場，並於7月30日公開發售。



西九文化區管理局今（24日）公布，即日起至2026年6月將舉辦五大旗艦表演藝術節，期間將有30個節目及超過700場演出。（西九文化區管理局提供）

《大狀王》８月中起第三度港公演 首輪20場門票已售罄

西九文化區委約創作的原創音樂劇《大狀王》自2022年首演，至今已上演逾50場。今年曾赴北京及上海巡演，內地場次達23場，門票全數售罄。該劇於8月14日起第三度在香港公演，首輪20場公演門票已售罄。西九今日（24日）宣布加開10場演出，門票將於7月30日公開發售。

原創粵語音樂劇《大狀王》亦會回歸香港舞台，加開10場，並於7月30日公開發售。（西九文化區管理局提供）

自由爵士音樂節定11月初舉行

五大旗艦表演藝術節包括「第八屆小戲場劇曲節」、「第七屆自由爵士音樂節」、「第三屆自由舞」、「第三屆西九家FUN藝術節」及首創「西九卡巴萊節」。

「第八屆小劇場戲曲節」舉辦時間為今年10月11至26日，將上演糅合傳統與當代美學的作品，包括由西九原創、搬演皇族權謀的小劇場粵劇《奉天承運》、描繪北宋文豪跌宕人生的小劇場崑劇《青山許我》，以及有關藝術境界與無私奉獻故事的小劇場崑劇《六道圖》。另外，小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）及小劇場粵劇《文廣探谷》亦會回歸香港舞台。

「第七屆自由爵士音樂節」舉辦時間為今年11月6日至9日，將匯聚風格多元的本地及國際音樂人，相關演出陣容、節目及售票詳情將稍後公布。

自由爵士音樂節。（西九文化區管理局提供）

「第三屆自由舞」舉辦時間為今年11月20至12月6日，該活動匯聚本地及亞太區藝術家，探索舞蹈如何回應文化、社會政治、科技及環境的變遷，將邀請韓國國家當代舞蹈團、香港視覺藝術家唐納天與編舞家陳偉洛、澳洲前衛舞團Chunky Move等藝術家。

「第三屆自由舞」節目之一為《搭橋》 ，由鐵仕製作（香港） x contact Gonzo（大阪）合作上演。（圖片來源：城崎國際藝術中心）

明春辦「第三屆西九家FUN藝術節」

「第三屆西九家FUN藝術節」則於2026年春季時回歸，以本地及國際知名藝術家及藝術團隊的作品，包括全球首度亮相的大型互動藝術裝置、一系列老幼皆宜的多媒體演出、互動創意體驗、藝術家主導工作坊、免費演出等，加強社區凝聚力和激發大眾創意。

「西九卡巴萊節」同樣將於2026年時舉辦，活動期間整座戲曲中心將搖身變成各式各樣的卡巴萊表演匯集之地，來自世界各地及本地的藝術家與藝術單位將帶來融合音樂、喜劇、魔術、雜技與故事等多種元素的表演。

Dianne Reeves。（圖片來源：Jerris Madison）

除了以上五個旗艦表演藝術節，西九演藝來年亦會推出一系列精彩絕倫的重點節目，包括被譽為「世界一流現代舞團」的雲門舞集所帶來的《毛月亮》、上海崑劇團的戲曲表演、國際知名爵士女王Dianne Reeves表演等。