醫健通｜醫衞局12月起可要求上傳病人資料　議員倡助「手寫」診所

立法會通過修訂《電子健康紀錄互通系統條例》，簡化「醫健通」上傳資料同意機制，及認可個別境外醫護提供者上傳健康資料等，12月起生效，醫衞局局長亦可要求醫護上傳資料。



立法會議員邱達根今早（25日）在電台節目中表示，條例生效後，私營機構有責任準備相關系統，並同病人解釋及徵詢同意，至於對使用電腦有困難的診所，他建議政府提供技術支援或補助。



立法會議員邱達根。（資料圖片/夏家朗攝）

邱達根在港台節目《千禧年代》中表示，過往有超過九成數據是由公營醫療機構上傳到醫健通，當如疫情爆發，市民只能去公營機構求醫時，便會出現欠缺病人資料，如是否有藥物敏感等情況，醫院可能因而「落錯藥」。條例通過後，病人數據更齊全，便可應付突發情況。

至於一些私營醫療機構，醫生可能一直沒有使用電腦或互聯網，又或受限於一些技術及實際操作問題，如會出現「雙重輸入（Double Entry）」，即需要在兩個系統重複輸入同樣數據的情況，邱達根指據他了解，醫管局已有協助私營建設系統。他補充說，現時坊間有3套醫療機構常用於紀錄病人資料的系統，都能與醫健通互通，可將部分內容轉存至醫健通。

醫務衞生局宣布，由2月20日起，市民可透過醫健通流動應用程式為16歲以下子女一站式開通醫健通戶口。（醫健通網頁截圖）

至於仍然使用手寫方式紀錄病人資料的診所， 邱達根表示希望政府可以提供支援或補貼，相關部門亦需要審視如何提供協助，末來會與各個私營醫療機構「逐個傾」。

條例亦賦權醫務衞生局長12月起，可要求本地醫護上傳重要健康紀錄，違者可被罰款最高5萬元。被問到有哪些情況需要局長行使相關權力，邱達根認為坊間如有診所「唔鍾意」上傳，或暗地以不上傳病人資料來宣傳自己時，醫務衞生局長便會介入周旋，並會有實則罰款。