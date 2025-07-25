內地媽教來港讀碩士產子　出世即成港人　黎棟國：虛報目的或犯法

【雙非／香港永久性居民／香港居留權／內地生】2001年終審法院對莊豐源案的判決，確立「雙非」父母在港誕下的子女可享香港永久性居民身份，及後前特首梁振英於2013實施「零雙非」政策，包括公私營醫院停收雙非孕婦，一度令雙非問題沉寂下來。不過，近日有內地人找到「缺口」，在小紅書分享攻略，稱以讀碩士為由來港後產子，嬰兒一出生便可獲居留權，又指在公立醫院分娩「基本上是免費」。



曾任保安局局長的立法會議員黎棟國提醒，如果有內地人「以讀書為名，實為來港生BB」，或涉及不誠實或透過欺詐手段獲取香港居留，有可能被入境處起訴或遣返內地。不過，如果內地生來港就讀一年後才懷孕，無可否認他們有結婚及產子自由，除了父母可根據現行政策留港，出生的小孩亦擁有香港居留權。



內地社交平台小紅書流傳多則「來港分娩」攻略，有內地人聲稱赴港就讀碩士課程再留港分娩，為孩子取得永久性居民身份證。(小紅書截圖)

內地社交平台小紅書流傳多則「來港分娩」攻略，有內地人疑赴港就讀大學碩士課程，在取得非永久居民身份證後留港分娩，為孩子取得永久性居民身份證。(小紅書截圖)

小紅書帖文：入學取得身份證就能合法生子

有小紅書用戶發帖，表示「只要入學我就能拿到身份，就可以合法在港生娃」，更指早前已在公立醫院成功分娩。該用戶貼出本地大學學生證、嬰兒連同其永久居民身份證的相片作為佐證。

另一個帖文以「一人港碩生子，全家香港身份」為題，指內地生來港讀碩士，第二學期懷孕，其後申請「非本地畢業生留港／回港就業安排」，即IANG簽證留港兩年。帖文又稱孩子一出生便能獲得永久居留權，父母可視乎情況選擇是否續簽簽證。

攻略指在港產子可獲免費教育和醫療

有攻略同樣稱只要父母其中一方有「臨時身份」，即有非永久性居民身份證的人，孩子出生就能獲得永久居留權。帖文又臚列在港產子的「優勢」，包括孩子可獲免費教育、疫苗注射、免費醫療等。升學方面，可以憑文憑試成績申請英美等300多間大學、透過免試招生計劃報考內地高考、持特區護照可免簽證前往171個國家及地區等。

有攻略臚列在港產子的「優勢」，包括孩子可憑DSE成績申請英美等300多間大學、透過DSE免試招生計劃報考內地高考、持特區護照可免簽證前往171個國家及地區等。(小紅書相片)

港碩媽媽：公立醫院分娩基本上免費

記者向其中一名自稱「港碩媽媽」查詢詳情，她表示在香港讀碩士的學費介乎15萬至50萬元不等。不論是父母哪一方在港升學，都能在公立醫院分娩，每日住院費為150港元，形容「基本上免費」，私立醫院費用則10萬至12萬元不等，誕下的孩子都能取得永久居民身份證。

分娩最佳時機？港碩媽媽：最好畢業後才懷孕

「港碩媽媽」說如果是女方來港升讀碩士，她建議「最好畢業後才懷（孕）」，屆時可以申請「非本地畢業生留港／回港就業安排」，即非本地生修讀本地全日制本科或以上課程後可申請的IANG簽證，兩年內無條件逗留香港。

如果丈夫修讀碩士課程，女方則可以以受養人簽證來港，「你老公讀的話，隨便你啥（甚麼時候）懷（孕）也可以，不會影響你」。

內地社交平台小紅書流傳多則「來港分娩」攻略，有內地人疑赴港就讀大學碩士課程，在取得非永久居民身份證後留港分娩，為孩子取得永久性居民身份證。(小紅書截圖)

內地社交平台小紅書流傳多則「來港分娩」攻略，有內地人疑赴港就讀大學碩士課程，在取得非永久居民身份證後留港分娩，為孩子取得永久性居民身份證。(小紅書截圖)

去年225名雙非嬰兒出生 年增45人

根據《入境條例》，在香港出生的中國公民即屬永久性居民，享有居留權。2001年，終審法院審理中國內地居民在港誕下男童莊豐源一案，確立父母雙方皆無香港居留權的內地居民，在香港所生子女可享有香港永久居民身份，成為日後大量「雙非」孕婦來港產子的誘因。

港府2013年起實施「零雙非」政策，所有公立和私家醫院均不會接受非本地孕婦預約分娩服務。持有香港非永久性居民身份證人士，包括海外留學生在內，仍可享用公共醫療服務。

根據政府統計處資料，去年共有225名雙非嬰兒誕生，包括從內地來港少於7年的非永久性居民及非香港居民，較前年增加45人。

去年共有225名雙非嬰兒誕生，包括從內地來港少於7年的非永久性居民及非香港居民，較前年增加45人。（資料圖片/盧翊銘攝）

黎棟國：讀書為名來港生子或犯法

前保安局局長、現任立法會議員黎棟國表示，如果有內地人「以讀書為名，實為來港生BB」，便有可能觸犯法例，涉不誠實或透過欺詐手段獲取香港居留，或會遭入境處起訴或遣送內地。如果內地生來港就讀一年後懷孕，無可否認他們有結婚及產子自由，除了父母可根據現行政策留港，出生的小孩亦擁有居留權。

他認為內地生來港讀碩士的費用不菲，而且他們可經其他方法如人才計劃來港，形容為了產子而來港讀碩士是「最迂迴最笨的方法」，估計只涉及少數人。他又提醒部份小紅書帖文或涉及黑中介，為資歷不足的內地生偽造學歷申請入學。

立法會議員黎棟國受訪稱，內地生來港讀碩士的費用不菲，而且他們可經其他方法如人才計劃來港，又形容經入讀碩士來港分娩是「最迂迴最笨的方法」。（資料圖片/廖雁雄攝）

2013年有類似情況 政府稱申報失實資料屬違法

以入讀大學為由申請入境，及後在港分娩的情況，並非新鮮事。翻查資料，時任立法會議員梁君彥於2013年曾提出書面質詢，指有內地中介公司教唆雙非夫婦赴港讀大學後產子，問政府有何措施遏止。

當時食物及衞生局回覆指，內地生獲香港高等教育院校取錄後，須向入境處遞交來港就讀的「進入許可申請」，若明知而故意申報失實的資料，或填報明知其為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款15萬及監禁14年。

不少國家要求海外留學生入學前購買醫療保險，以應付留學期間的醫療保健開支，梁君彥問及政府會否考慮？食衞局當時指，政府沒有計劃新增要求，又指海外留學生在內、持有香港身份證的人士可享用獲大幅資助的公共醫療服務。