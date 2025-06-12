小紅書現港校偽排名　升學機構稱無根據　有人才家長入商會博名校

近年大批人才子女湧港，至今有逾11.8萬人已抵港。不過，新生源未有完全扭轉公營校「殺校」危機，教育局更提出收緊中學開班門檻措施，加速殺校步伐。《香港01》一連5集系列，訪問人才家長、熱門名校、升學機構和議員，剖析教育現象。



有移民升學顧問說，接獲的人才家長查詢中，約六成會為子女報讀國際學校，近四成則傾向報傳統名校。她指國際學校重視學生英語能力，但部份內地生的英語說話能力較弱，建議家長提早兩年時間為子女準備。至於傳統名校，她說，除學生英語能力外，也會留意家長背景，曾有人才家長會參加商會，希望爭取有「加分」機會。



她又特別提醒，部份人才家長會在小紅書搜集香港升學資訊，不少貼文均有誤導成份，舉例有帖文以「金字塔」形式，為香港中小學區分等級，形容排名沒有科學根據。



（人才子女系列之二．下）



美聯移民顧問主管鄭天殷稱，每月接獲約300宗升學查詢，按年升3至4成。(梁鵬威攝)

部份人才子女英語會話欠佳 報國際校具挑戰

本港優質教育吸引人才家長帶同子女來港升學，美聯移民顧問主管鄭天殷指，每月接獲約300宗升學查詢，按年升約3至4成。當中，約六成人會為子女報國際學校，近四成則傾向報傳統名校，並以直資和私校為主。

鄭天殷指，國際學校面試時重視學生的英語能力，惟部份內地生的英語說話能力較弱，與本地學生表現有差距。她舉例，機構為客人子女做英語試題評估，即使能取得70分成績，到面談環節，卻可跌至合格邊緣或更差，「佢哋唔係好夠膽講，好難去表達自己，即使好多英語詞匯係冇問題」，估計與他們句子組織能力較遜色有關。

根據美聯升學數據，有六成來港人才家長選國際校。(資料圖片)

國際校重視學生多元發展 課外比賽獲獎增入學機會

鄭天殷建議有意為子女報讀國際學校的人才家長，提前兩年時間為小朋友作升學規劃，及早提升英語水平，因參與英文「雞精班」的成功率會較低。她又補充，國際學校面試時，會向人才家長了解來港後的計劃、對子女未來規劃及期望等，也會重視學生的專長和特質。

國際學校較重視學生多元發展，人才子女多參加課外活動會否有助入學？鄭天殷坦言，學生參與課外活動是基本條件，在活動上有何成就才是重點，「佢哋（國際學校）而家睇嘅，已經係你課外活動會唔會有啲咩獎項、你參加過幾多比賽」。

不少人才子女家長心儀傳統名校，鄭天殷說，小朋友須具備個人特質。(資料圖片)

有家長加入商會拓人脈 博名校面試有分加

至於傳統名校，鄭天殷說，學校除了重視學生英語能力外，也會了解家長背景，透露有家長會規劃人脈網絡，「譬如佢哋會參加一啲商會，可能有啲network（網絡）咁樣去做一個規劃」。

她解釋，學校不會在收生標準明言這一點，但假設接獲兩個相同成績學生申請，有家長是商會或者商會政界代表，「咁個level（級數）就會好啲」，不排除背景會成為「加分位」。

鄭天殷續說，要獲傳統名校取錄，「唔係講緊提前一兩年去準備」，小朋友需要具備個人特質，在某方面表現出色，例如在校際賽獲獎，取得校長推薦信等。她又憶述曾有高才家長在子女出世前，已直接詢問如何讓小朋友蠃在起跑線，又問及如何規劃升學，令子女可考入傳統名校。

香港小學沒有排名之分，小紅書則會有帖文列出「百強小學」，升學機構稱沒有科學根據 。(梁鵬威攝)

小紅書現偽港校排名 金字塔式分級 移民顧問：無科學根據

人才家長來港規劃子女升學，不少人會在網上搜集大量資料，鄭天殷留意到，部份人會從在內地社交平台「小紅書」、「抖音」等了解香港教育資訊，不過，她指，部份資料並不正確。

鄭天殷舉例，有帖文以「金字塔」形式，為香港中小學區分不同等級，事實上，本港中小學沒有排名表，中學則會被坊間分為三個組別，即按學生組別區分。她笑言：「其實我哋本身香港人都唔知道原來呢間學校level 1。」

她指出，小紅書上的港校排名沒有科學根據，如小學部和中學部「一條龍」，即學生小學畢業後可直接升讀附屬中學，便獲得較高名次。她說，小紅書也有謬論稱香港的學校容易入，「其實呢個我諗香港本地人眾所周知，其實香港嘅名校都唔易入」。