全運會｜陳國基：8.2舉行百日倒數活動　營造全城期盼氛圍

政務司司長陳國基今日（7月25日）在北京出席國務院新聞辦公室舉行、介紹第十五屆全國運動會（十五運會）籌辦情況的新聞發布會。他表示，特區政府高度重視全運會籌備工作，將於8月2日（下周六）舉辦倒計時100天的大型活動, 並於8月3日在全港18區開展以全運會為主題的全民運動日, 鼓勵市民多做運動及關注全運會，營造全城期盼的氛圍。



粵港澳三地聯合舉辦 香港承辦八個競賽項目

第十五屆全運會由粵港澳三地聯合主辦，將於11月9日在廣州開幕，11月21日在深圳閉幕。香港將承辦八個競賽項目，包括男子22歲以下組籃球、場地自行車、擊劍、高爾夫球、男子手球、七人制橄欖球、鐵人三項和沙灘排球，以及一個群眾賽事活動——保齡球。

香港第一間全運會和殘特奧會官方特許商品零售店本月較早前開業。（夏家朗攝）

貫徹「簡約、安全、精彩」原則 展現香港國際多元特色

陳國基表示，香港會貫徹「簡約、安全、精彩」的辦賽原則，充分利用現有場館，包括今年啓用的啟德體育園，加上中環海濱、維多利亞公園等場地，展現香港的國際化多元特色，為本屆全運會增添魅力。

行政長官李家超介紹全運會香港賽區官方特許商品。（李家超Facebook）

陳國基：期待透過全運會說好香港、灣區與中國故事

他又指出，全運會的舉辦，也將進一步促進粵港澳民心相通，帶動「一程多站」跨境旅遊新格局，為大灣區經濟發展創造新機遇。特區政府期待透過全運會展現香港的國際大都會魅力和活力；推動大灣區內兄弟城市協同互惠發展，推動香港更好融入國家發展大局，共同說好香港故事、灣區故事、中國故事。