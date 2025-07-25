全運會｜陳國基：8.2舉行百日倒數活動 營造全城期盼氛圍
撰文：陳立程
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政務司司長陳國基今日（7月25日）在北京出席國務院新聞辦公室舉行、介紹第十五屆全國運動會（十五運會）籌辦情況的新聞發布會。他表示，特區政府高度重視全運會籌備工作，將於8月2日（下周六）舉辦倒計時100天的大型活動, 並於8月3日在全港18區開展以全運會為主題的全民運動日, 鼓勵市民多做運動及關注全運會，營造全城期盼的氛圍。
粵港澳三地聯合舉辦 香港承辦八個競賽項目
第十五屆全運會由粵港澳三地聯合主辦，將於11月9日在廣州開幕，11月21日在深圳閉幕。香港將承辦八個競賽項目，包括男子22歲以下組籃球、場地自行車、擊劍、高爾夫球、男子手球、七人制橄欖球、鐵人三項和沙灘排球，以及一個群眾賽事活動——保齡球。
貫徹「簡約、安全、精彩」原則 展現香港國際多元特色
陳國基表示，香港會貫徹「簡約、安全、精彩」的辦賽原則，充分利用現有場館，包括今年啓用的啟德體育園，加上中環海濱、維多利亞公園等場地，展現香港的國際化多元特色，為本屆全運會增添魅力。
陳國基：期待透過全運會說好香港、灣區與中國故事
他又指出，全運會的舉辦，也將進一步促進粵港澳民心相通，帶動「一程多站」跨境旅遊新格局，為大灣區經濟發展創造新機遇。特區政府期待透過全運會展現香港的國際大都會魅力和活力；推動大灣區內兄弟城市協同互惠發展，推動香港更好融入國家發展大局，共同說好香港故事、灣區故事、中國故事。
全運會將於11月9日-11月21日舉行 香港承辦8個競體比賽項目全運會徽章結合啟德體育園 李家超：象徵善用設施及能力貢獻國家全運會｜4口岸設運動員特別通道 健兒分散抵港 料不礙港人北上全運會｜港首間官方紀念品店高鐵西九龍站開業 2旗艦店月內開幕全運會︱文體旅局招聘300名司機 時薪160元不包交通伙食津貼曾國衞：立法會選舉與全運會共同宣傳無違和 關鍵是如何有機結合