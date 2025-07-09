全運會︱文體旅局招聘300名司機　時薪160元不包交通伙食津貼

香港將於2025年底連同廣東和澳門，首次攜手承辦全國運動會（簡稱全運會）及全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會（簡稱殘特奧會）香港賽區，文化體育及旅遊局正招聘司機，於賽事期間接載代表團及政要等，每日工作時間至少8小時，時薪160元，但不設伙食及交通津貼。



本港將承辦今屆全運會的三項鐵人賽事。（貿易發展局提供圖片）

根據文體旅局文件，在全運會及全國殘疾人運動會暨殘特奧會賽事在香港舉行期間，政府作為其中一個主辦方，將會為代表團及政要等提供專車接載，該些車輛會佩有政府車輛專用的「AM」車牌。

至於司機，當局會招聘200人在全運會期間（10月27日至11月22日）提供服務，另外100人在全國殘疾人運動會暨殘特奧會期間（11月29日至12月16日）提供服務，合共招聘300名司機。其間，司機需要全天候候命，並以輪班制工作，如有緊急情況亦需配合。

本港將承辦今屆全運會的三項鐵人賽事。（貿易發展局提供圖片）

5年內無不小心駕駛紀錄 至少3年駕駛經驗

招聘要求列明，司機需持有有效的香港駕駛執照至少3年，並需有良好體能，而且在5年內沒有不小心駕駛紀錄。司機如獲聘用，每天需至少工作8小時，時薪為160元，不設伙食津貼。

司機可在7月25日前提交求職申請，其後有機會需要面試，如獲聘用，最遲會在9月底收到通知。而獲聘司機需自行前往指定工作地點，不設交通津貼，並需穿著外判商提供的統一制服，亦需上一天講解及培訓環節，如未能出席將被視作放棄求職申請。