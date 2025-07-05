曾國衞：立法會選舉與全運會共同宣傳無違和　關鍵是如何有機結合

第八屆立法會選舉將於12月7日舉行。政制及內地事務局局長曾國衞接受電台訪問指，全運會與立法會選舉都是年度盛事，兩者共同宣傳並無違和，譬如宣傳選舉時以運動方式進行，或者選舉吉祥物「票箱寶寶」與全運會的吉祥物有互動等，不要認為兩者「風馬牛不相及」，關鍵在於如何有機結合。



曾國衞（盧翊銘攝）

功能組別電子點票有主系統及後備系統 如均失效會轉人手點票

曾國衞接受港台《上任三周年》系列訪問，對於立法會換屆選舉宣傳工作，曾國衞表示會利用創新方式宣傳，做到「你中有我、我中有你」，達致「一加一大於二」的效果。至於如何評估投票率，他重申沒有「硬指標」，指香港最亂的時候投票率最高，然而不代表什麼，又稱不希望出現過去的抹黑、譁眾取寵的選舉文化。

立法會換屆選舉中，功能組別或採用電子點票。曾國衞稱，系統正在測試，包括主系統和後備系統，一旦兩個系統都發生問題，就會用人手點票。此外，他表示政府會研究今屆選舉能否在機場或港珠澳大橋口岸附近設立票站。

北上消費熱潮。（資料圖片）

港人北上「並無特別多」 但內地人來港消費模式改變

至於假日及周末不少港人北上消費。曾國衞表示，他以往曾擔任入境處處長，現時港人北上的情況並無特別多，以往港人同樣喜歡到深圳，只是內地人來港消費模式有改變。他形容「變幻才是永恒」，呼籲社會毋須過度渲染北上消費，關鍵在於香港要識變、應變、求變。