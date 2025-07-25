大熊貓龍鳳胎加加、得得8.15迎一歲生日　海洋公園招20位壽星同賀

大熊貓龍鳳胎寶寶加加（家姐）和得得（細佬）下月15日迎來一歲生日，海洋公園屆時為牠們舉辦生日派對，更招募20位與加加和得得同年同月同日，即2024年8月15日在香港出生的小朋友，與他們的家人一同慶祝，成功參與的小朋友更有機會獲贈由洋公園及贊助商送出的生日禮物包。



大熊貓龍鳳胎寶寶加加（家姐）和得得（細佬）將於8月15日迎來一歲生日，海洋公園屆時會為牠們舉辦生日派對。（海洋公園網頁截圖）

大熊貓龍鳳胎寶寶加加（家姐）和得得（細佬）下月15日迎來一歲生日，海洋公園屆時為牠們舉辦生日派對。（大灣區共同家園青年公益基金提供圖片）

大灣區共同家園青年公益基金舉辦「熊貓保育聯萌」活動，近1000名基層學生免費到訪海洋公園， 近距離觀察大熊貓龍鳳胎BB「家姐」及「細佬」，以及大熊貓媽媽盈盈。（大灣區共同家園青年公益基金提供圖片）

「家姐細佬後援會」網上報名參與派對

大熊貓盈盈於2024年8月15日誕下龍鳳胎寶寶加加（家姐）和得得（細佬），下月15日便是牠們的一歲生日。海洋公園將於當日舉辦「大熊貓龍鳳胎盛大生日派對」，參加者有機會在「大熊貓之旅」專享獨家時段，探訪大熊貓加加、得得、媽媽盈盈和爸爸樂樂。

海洋公園全年會員或「家姐細佬後援會」會員，7月30日上午11時至8月13日晚上11時59分，經海洋公園官方網站以先到先得報名。成功取得活動席位的成員將收到電郵通知。參加者須於入場時出示確認電郵及有效會籍以供核實。

大熊貓龍鳳胎寶寶加加（家姐）和得得（細佬）將於8月15日迎來一歲生日，海洋公園屆時會為牠們舉辦生日派對。（海洋公園網頁截圖）

招20名壽星一同慶祝一歲生日

園方亦推出「香港最年幼壽星共度里程」活動，招募20位與加加和得得同年同月同日、在香港出生的小朋友，與他們的家人參與生日慶祝活動，成功參與的小朋友更有機會獲贈由洋公園及贊助商送出的生日禮物包。

家長即日起至8月4日，可透過海洋公園官方 Facebook 及 Instagram 專頁的指定帖文留言報名。留言最有心思和創意的參加者將贏得派對入場門票，並於8月5日收到訊息通知，成功獲選的家庭須於入場時出示子女出生證明書以供核實。

海洋公園亦將於8月在全港各處及海洋公園內舉行一系列慶祝活動，包括推出獨家紀念品，與文化體育及旅遊局、香港旅遊發展局聯合主辦「 LABUBU x Panda Twins日日獎」，讓訪客有機會贏取由本地藝術家龍家昇設計的生日版LABUBU x Panda Twins搪膠玩具；於香港各區的公共交通工具及特色街道標誌加上大熊貓龍鳳胎和海洋公園Panda Friends角色等。

園內活動則有「孖住行生日遊」，由巨型充氣版加加和得得及Panda Friends團隊，和「華麗蛋糕陣」在園內巡遊；「光影盛夜」變為大熊貓生日特別版，加入加加和得得的大型光雕投影。此外，訪客在8月15日至17日期間進入海洋公園，將有機會獲得驚喜禮品。