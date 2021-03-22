安心出行｜食環署近日查筲箕灣大家樂5次　店員：有看食客申報紙

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-22 20:56

新冠肺疫情持續，意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」日前宣布只會招待使用「安心出行」的食客，引起網民廣泛討論。 今日(22日)有傳食環署人員近日曾到筲箕灣突擊巡查食客申報紙條。《香港01》記者以顧客身份到愛東邨大家樂了解，店員確認有此事，「呢排都嚟咗5次，都幾多㗎，你有填就唔驚！」店員稱食環署人員會將放有食客填寫資料紙條的盒子，拿到店內辦公室查閱，但沒有進一步行動。食環署稱至今未有提出檢控，並指該署人員不會核實紙條資料真偽。 稻苗學會會長黃傑龍表示，未得知確實有否食環署人員加強巡查，他指食環署人員對餐廳巡查一直沒有停止，但作為餐廳主要是擔心員工有否戴好口罩，以及有否遵守四人一枱，若然會留意客人的個人資料，作為餐廳只能夠盡力去做，冇可能「逐張逐張」去看。

愛東商場大家樂近一兩星期已被食環人員到場突擊巡查5次。（梁煥敏攝）

食肆由2月18日可恢復晚市堂食，但食衞局規定食肆必須要求食客進入時，掃描「安心出行」或登記姓名、電話及到步時間，店方需確保資料真室，如被揭違規，可被罰暫停晚市。

店員：不便核實客人個人資料

有市民指近日曾目睹食環署人員，不時突擊巡查一些筲箕灣食肆，查核食客申報紙條。《香港01》記者以食客身份，到愛東商場大家樂了解，店員表示食環署人員近一星期有加強巡查，總共來過五次，單單自己已經目擊三次，主要是留意餐廳情況，以及查看放有食客個人資料紙條的盒子，「佢每次都有望一望嘅，會拎入去寫字樓房嗰度睇，你唔使驚啦，完咗就得啦。」

店員又説，他們不便去查詢及核實客人的個人資料，只要「安心」做好就好了，因為食環署人員不會特別「留難」。店員又指，留意到基本上客人甚少會填上假資料或者奇怪的資料。

愛東商場大家樂有放置「安心出行」二維碼，亦有擺放紙張供客人填寫聯絡資料。（梁煥敏攝）

黃傑龍：食肆冇可能逐一確認資料

稻苗學會會長黃傑龍則表示，食環署人員巡查一直沒有停止，行內亦甚少討論，「其實餐廳可以做嘅唔多，防疫上只能夠盡力去合作，我哋會留意嘅係廚房工作人員有冇戴口罩，有冇遵守四人一檯，呢樣先緊要啲。」

他認為重點放在防疫方面，合作填上個人資料也只為做好把關一步，「單純為咗防疫去睇，填上自己個人資料，到時有咩事可以搵到你，都無可厚非。如果真係好擔心，搵一個電話號碼唔係成日用嘅，都可以搵到你嘅咪可以囉。餐廳人手有限，冇可能逐一去確認資料，亦都不切實際。」

食環署：人員不會核實紙條資料真偽

食環署回覆《香港01》查詢時表示，根據記錄，2月18日至3月21日期間，署方共巡查餐飲業務處所超過 30,800 次，至今未有就掃瞄「安心出行」場所二維碼或登記有關資料向餐飲業務處所負責人及表列處所管理人提出檢控，並會加強巡查及進行宣傳教育，在適切階段採取嚴厲的執法行動。 發言人補充，該署人員不會核實紙條資料真偽。