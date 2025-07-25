足球盛會經濟｜利物浦啟德店百人等開門　廣州利迷攜捧曼聯妻掃貨

上屆英超冠軍利物浦明晚（26日）將與意甲球隊AC米蘭在啟德體育園上演「香港足球盛會2025」賽事，而利物浦官方商店今（25日）率先於啟德零售館開放，利物浦名宿杜格利殊有到場為新店剪綵。有來自廣州的球迷有幸接到杜格利殊送給球迷的簽名帽，亦有日本球迷專程來到香港觀看愛隊比賽。



啟德零售館新店為利物浦全球第20間獨立門市，亦是大中華區首間官方旗艦店，有關方面指，未來球會計劃進一步拓展亞洲業務，包括考慮開設更多門市及期間限定快閃店等。



利物浦官方商店今（25日）於啟德零售館2開放，利物浦名宿杜格利殊亦有到場為新店進行開幕剪綵儀式。（張智浩攝）

利物浦官方商店今（25日）於啟德零售館2開放，利物浦名宿杜格利殊亦有到場為新店進行開幕剪綵儀式。（張智浩攝）

利物浦官方商店今（25日）於啟德零售館2開放，利物浦名宿杜格利殊亦有到場為新店進行開幕剪綵儀式。（張智浩攝）

利物浦官方商店今（25日）於啟德零售館2開放，利物浦名宿杜格利殊亦有到場為新店進行開幕剪綵儀式。（張智浩攝）

利物浦官方商店今（25日）於啟德零售館2開放，利物浦名杜格利殊亦有到場為新店進行開幕剪綵儀式。（張智浩攝）

近百人等候見杜格列殊 有人高唱利物浦應援曲

今（25日）早上開幕前15分鐘，已經有近百球迷在店外等候。約11時15分，利物浦名宿杜格列殊到場為商店進行剪彩開幕儀式，其後為球迷一同拍照及簽名，表現親人。

在等候期間，有球迷向杜格利殊叫道：「Kenny（杜格利殊），Welcome to Hong Kong.」。亦有球迷舉起利物浦球衣，並高歌利物浦應援曲，場面熱鬧。

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廣州球迷攜捧曼聯妻來港 花兩千元購紀念品

來自廣州的利物浦球迷黎先生約上午十時到場等候，望可親眼見名宿杜格利殊，雖然終未能和杜格利殊合照，但有幸接到他向球迷拋出來的簽名Cap帽，指感到高興和非常幸運。

本身是30年利物浦球迷的黎先生指從96年起，即科拿、麥馬拿文時代迷上利物浦。黎先生表示經常來港，8年前利物浦對李斯特城四角也有來。黎先生笑指，5月時才剛與是曼聯球迷的太太到香港看曼聯對香港隊的球賽，今次則攜太太一同觀看利物浦比賽，「好難得太太又鐘意足球，但太太鐘意曼聯」。

黎先生在商店內花費了約2千多元，購入了利物浦球衣和其他紀念品等，預計在香港逗留約4日。

來自廣州的利物浦球迷黎先生有幸接到杜格列殊拋出來的簽名Cap帽，指感到高興和非常幸運。（張智浩攝）

廣州高鐵今早趕赴香港：塞都塞唔入

Risheld今早才從廣州乘搭高鐵到香港，約十一時半來到商店現場，但無奈到場人流太多，「塞都塞唔入」，無法親眼看到杜格利殊。他在利物浦商店購了一件印有球員蘇保斯拉爾的紀念T恤，花費了300多元。明日將會進場觀看利物浦的比賽，預計看完球賽後即晚就會離開香港。

就早前隊長雲迪克批評啟德體育園草地質素一時，Risheld認為是正常和合理，「夏天咁熱呢段時候嚟到亞洲，亞熱帶地方，基本上場地都係呢個質量，畢竟成個中國乃至香港都唔會有好似英國氛圍。」他又指，希望球隊能帶着迪亞高祖達的精神，贏下下季英超冠軍。

Risheld明日（26日）將會進場觀看利物浦的比賽，預計看完球賽後即晚就會離開香港。（張智浩攝）

日本球迷專程來港追星 內地抖音幸運兒獲與名宿合照

日本旅客Shooto昨天下午才到埗香港，便馬不停蹄趕到啟德觀看利物浦的熱身賽。他今早約11時半到場希望能見名宿杜格列殊一面，其後在商店內購買了一件利物浦球衣和幾件T恤，花費了約1500元。しゅうと表示預計在香港逗留約4日，除了明日準備看利物浦對AC米蘭的比賽外，還希望到太平山山頂欣賞香港的夜景。

日本旅客Shooto預計在香港逗留約4日，除了明日看比賽外，還希望到太平山山頂欣賞香港的夜景。（張智浩攝）

Shooto又表示，對上個月發生交通意外身亡的迪亞高祖達一事感到悲痛，本來期望來年能欣賞更多他的表現，現時希望球隊能帶著他的精神繼續前進。

來自深圳的洪先生和彭先生表示，已經在購買有關利物浦的商品中花費了近兩萬元，今日（25日）亦在商店裏花費了600元購買紀念品。（張智浩攝）

來自深圳的洪先生和彭先生表示，在內地抖音活動抽中了今日活動的VIP入場券，因此得到與名宿杜格利殊的簽名合照機會。兩人表示，前年才剛剛成為利物浦的球迷，但已經在購買有關利物浦的商品中花費了近兩萬元，今日亦在商店裏花費了600元購買紀念品，明日亦會將入場觀看比賽。彭先生表示，「現在心情激動，預計明天利物浦3比0吧」。