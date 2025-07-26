足球盛會｜利物浦AC米蘭今晚啟德決戰　港鐵屯馬線將加密班次

「香港足球盛會2025」於本月24日至31日舉行，今晚將於啟德體育園主場館上演第一場比賽，利物浦對戰AC米蘭，預計將吸引大批球迷入場。港鐵公司今日（26日）宣布，為方便乘客往返場館，將於觀眾進場及離場時段加強屯馬線列車服務。



今晚及下周四晚 (26日及31日) ，啟德體育園將舉行大型足球賽事，預計將吸引大批球迷入場。（資料圖片/廖雁雄攝）

屯馬線列車每2至3分鐘一班

港鐵公司表示，為疏導人流，屯馬線列車班次將加密，尤其在觀眾離場時段，班次將提升至每2至3分鐘一班。港鐵預計，啟德站及宋皇臺站鄰近體育園的D出口預計將會十分繁忙，呼籲乘客保持耐心並遵照現場人員指示。

港鐵又指，已加派人手並加強廣播及標示，協助乘客出行，同時亦會配合相關部門的人群管理措施。為節省乘客購票時間，啟德站及宋皇臺站所有閘機，除接受八達通及單程票外，亦支援二維碼及感應式信用卡/扣賬卡付款。

港鐵公司今日（26日）宣布，為方便乘客往返啟德體育園，今晚將於觀眾進場及離場時段加強屯馬線列車服務。（資料圖片/羅君豪攝）

港鐵亦提醒經羅湖過境的旅客，可乘搭屯馬線至大圍站，轉乘東鐵線前往羅湖站。但需留意羅湖管制站的開放時間至午夜12時，東鐵線的尾班車時間亦會配合調整。由於球賽預計接近晚上10時結束，過境旅客務必預留充足的轉車時間，並預先查詢尾班車資訊，以免延誤行程。