施政報告｜勞聯倡部分行業暫停外勞　網約車司機外賣員設退休保障

勞聯今日（22日）公布新一份《施政報告》倡議，他們向行政長官李家超提出希望立法為外賣員及網約車司機等提供退休及工傷保障；將「破欠基金」拓展至強積金僱主供款；暫停輸入部分工種外勞；增加侍產假及產假；設立5天法定有薪照顧者假期；商用車隧道費減價等。



勞聯今日（22日）舉辦召開新聞發佈會，闡述《施政報告》重點倡議內容，共提出43項具體政策建議。（王晉璇攝）

建造業、餐飲業失業率升 周小松倡暫緩輸入部分外勞

政府已批出6萬個輸入外勞名額，其中飲食業批出2.8萬人，建造業批出8,000多人。勞聯反映輸入外勞後，有打工仔工時減少、工資受壓及懷疑被外勞取代而遭解僱。勞聯秘書長周小松指飲食及建造是最受外勞影響的行業，認為政府對這兩個行業的人力需求推算過多，因此出現供過於求的問題，建造業最新失業率分別升至6.8%，涉及8,000名本地勞工，餐飲業失業率升至6%，涉及1.3萬人。

根據「補充勞工優化計劃」，26個職位類別及非技術或低技術職位，一般不得輸入外勞的規定已暫停實施兩年，為期至今年9月3日。周小松建議政府重新估算行業人手需求，恢復26個職位及非技術或低技術職位一般不得輸入外勞的規定，設立輸入外勞暫緩機制，以失業率、空缺率和薪金中位數等數據作為基礎，數據變差應立即暫停外勞申請等。

周小松建議政府設立5天法定有薪照顧者假期。（王晉璇攝）

為網約車司機、外賣員提供退休及工傷保障

勞聯主席林振昇提議立法保障包括外賣員及網約車司機在內的平台工作者，建議參考新加坡今年訂立的《平台工人法案》，「最基本應有法定工傷及退休保障」，並規定平台公司為旗下工作者繳納強積金、購買與勞工保險保障一致的特定工傷保障，「設立在僱員和自僱之外的第三種身份」。

倡破欠基金涵蓋MPF僱主供款

近期不少企業結業倒閉，涉及拖欠僱員強積金供款。林振昇建議「破產欠薪保障基金」涵蓋強積金僱主供款部分。按上年度統計，被拖欠的強積金供款涉及1,000多萬元，「基金現在還有超過70億元，基金有能力給員工最好的補償。」

他亦建議今年九月到期的「工傷先導計劃」延長三年，他指出，該計劃推出時預計花費3至4億元，「其實都沒用完，名額還有剩」，希望拓展到所有行業，涵蓋復康服務及中醫服務。

勞聯建議政府將侍產假增加至不少於7天，法定產假增加至18星期。（李宇婷攝）

倡產假增至18星期 侍產假不少於7天

為促進香港生育率，勞聯副主席譚金蓮建議政府將侍產假增加至不少於7天，法定產假增加至18星期，由「發還產假薪酬計劃」提供新增的4星期產假薪金的津貼。她指出，2021至2024年間，該計劃每年花費不足2億元，低於預算的5成。

勞聯副主席儲漢松倡議貨車和小巴車過海隧道費減價。（盧翊銘攝）

倡商用車過海隧道費減價

過海隧道分時段收費政策實施後，輕型貨車收費由15元增加到50元，勞聯副主席儲漢松倡議貨車和小巴車過海隧道費減價，及維持大老山和八號幹線（九龍段）商用車收費，減輕業界營運負擔。