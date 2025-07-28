醫衞局推新安排醫生可同時任職公院與大學　倡臨床、教研雙軌發展

醫務衞生局今日（28日）宣布聯同醫管局與香港大學和香港中文大學兩所醫學院合作推出新措施，讓有志參與醫教研工作的醫生可同時於醫管局和指定大學任職，期間按需要彈性分配時間於臨床服務、教學及研究工作。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，雙軌發展途徑突破香港公共醫療機構及醫學院既有聘用安排新措施，為從事醫教研工作的複合型專才提供更適切的專業發展途徑，度身訂造與其工作性質相稱的聘任和臨床工作安排及晉升階梯，亦為他們教研工作提供更多支援，包括授予大學教授頭銜。



醫務衞生局7月28日宣布聯同醫管局與香港大學和香港中文大學兩所醫學院合作推出新措施，讓有志參與醫教研工作的醫生可同時於醫管局和指定大學任職，期間按需要彈性分配時間於臨床服務、教學及研究工作。（資料圖片／梁鵬威攝）

四位香港兒童醫院醫生獲港大醫學院委任

醫衞局指，醫管局與兩所醫學院已開始逐步推展相關聘任工作，目前已五位醫生經甄選正式參與雙軌發展途徑。當中四位香港兒童醫院醫生已獲香港大學醫學院委任，專注於多種疾病的研究與治療，涵蓋兒童惡性腫瘤、造血幹細胞移植、新生兒深切治療、兒童性發育差異、年輕人心源性猝死和心血管病、小兒血液學和腫瘤學等，以及模擬學習與技能培訓的發展。

一位新界東醫院聯網深切治療科醫生獲中大醫學院委任

另一位來自新界東醫院聯網深切治療科的醫生獲香港中文大學醫學院委任，專注於痛症管理與深切治療的診治、研究及專業培訓工作。另外，多位來自新界東醫院聯網的醫生預計將於今年內透過雙軌發展途徑，加入香港中文大學醫學院，進一步擴大教學與臨床融合的人才庫。