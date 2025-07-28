孖生兄弟重審認2020年破壞喜茶　官稱不能因年輕而輕判　判囚7月

孖生兄弟2020年在沙田新城市廣場有「和你Sing」活動中，涉破壞商場內地連鎖飲品店「喜茶」，兩人犯案時僅15歲，經審訊後被裁定刑毀及拒捕罪名不成立。律政司其後上訴得直，案件發還原審重新考慮。二人現已21歲，且都是大學生，他們原本否認指控，在控方結案後，今（28日）改為認罪，並稱已作出賠償。裁判官崔美霞指案情嚴重，不能因他們犯案時年輕而輕判，判監7個月。



兩被告因另涉暴動罪被判教導所

兩名被告戴嘉正和戴嘉平，現年21歲，分別為都市大學及恒生大學的學生，兩人承認一項刑事毀壞，指他們於2020年5月13日，在沙田新城市廣場的「喜茶」內，損壞兩部收銀機顯示屏和一部八達通處理器，總值15,200元。戴嘉平另被控抗拒在正當執行職務的警務人員。崔官曾在2022年裁定二人脫罪。控方上訴得直，案件發還原審考慮。

另外，兩被告早前因 7.1金鐘案被裁定暴動罪成，被判入教導所。

喜茶沙田分店2020年5月13日曾遭黑衣人破壞。（網上圖片）

閉路電視片顯示，3名黑衣人刑毀喜茶，2名便衣警員進入店舖制服。（網上影片截圖）

喜茶店內的電子屏幕被人擊毀。（網上圖片）

2020年5月13日，有網民在新城市廣場進行和你唱活動，兩名便衣男警突然於商場4樓飲品店喜茶的門外，制服一名黑衣人。（資料圖片/羅君豪攝）

兩被告已各自向喜茶賠償

辯方求情指，兩被告案發時僅15歲，有義工經驗，二人已各自向「喜茶」賠償了3700元，他們父母在求情信稱他們本性善良。戴嘉正早前讀完電氣佈線和水喉匠課程，目前正修讀多媒體剪接課程；戴嘉平目前就讀大學二年級。辯方望法庭以10.5月作為起刑點。

官稱案情非常嚴重

崔官判刑時指，案發當日有人群響應「和你sing」活動聚集，黑衣人帶備工具，趁人多進行破壞。戴嘉正阻礙保安介入，導致店舖蒙受嚴重損失。被告的破壞行為引來群眾圍觀，更有人開傘和踢警員，令黑衣人得以逃走，案情非常嚴重。

不能因年輕而輕判

崔官直指，被告雖然年輕和初犯，但不能因此而輕判，判刑須反映阻嚇性和刑責。崔官採納10個月作為起刑點，考慮認罪及二人已在教導所服刑約9個月，遂就刑毀罪判監7個月，就戴嘉平的拒捕罪判監5個月，與其刑毀罪同期執行。

有群眾踢警令戴嘉平逃走

承認案情指，當日晚上商場有「和你sing」活動，2名便衣警員在商場執勤，喬裝「喜茶」顧客。晚上8時許，3名穿黑色衣物的蒙面男子衝入「喜茶」，用石頭敲打玻璃門和收銀機，便衣警即時上前制止，黑衣人猛烈反抗，警員制服同案的首被告。與此同時，另一便衣警用手把戴嘉平箍住，但他不停反抗，把警員拖出店外。警員表明身份後把戴拖落地上。其後有人踢警員的背部和扯他的背囊，戴趁亂逃走。

戴嘉正曾阻保安

在警員制服同案被告期間，戴嘉正上前問警員「咩事」，警員喝令他：「警察做緊嘢，行開！」戴嘉正之後離開。閉路電視顯示，戴嘉正在黑衣人破壞期間，嘗試阻止一名走向「喜茶」方向的保安員；「搶犯」事件、兩被告離開「喜茶」，在商場會合及回家亦被拍到。

控方指，兩被告夥同同案2名被告一起搗毀「喜茶」，戴嘉正負責把風，戴嘉平負責破壞，另戴嘉平被制服時猛烈掙扎，抗拒警員拘捕他。

案件編號：STCC 1386/2021