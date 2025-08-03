AI人工智能｜菁英會新家園協會合辦區區有旅遊AI藝術作品創作比賽

為推動教育科技創新，鼓勵青年運用人工智能（AI）技術進行藝術創作，香港菁英會及新家園協會等共同合辦「區區有旅遊AI藝術作品創作比賽」，結合AI科技與藝術，鼓勵參賽者以香港島、九龍、新界的景點為靈感，透過AI工具進行二次創作，突出香港特色，推動香港旅遊及文化產業發展。



首場工作坊於7月24日在立法會大樓內舉行。（香港菁英會圖片）

8月2日「區區有旅遊生成式AI工作坊」在黑色暴雨警告信號下完成。（香港菁英會圖片）

大會於7月舉行兩場「區區有旅遊生成式AI工作坊」，菁英會表示，當中第二場工作坊在上周六（2日）舉行，由於參加者已抵達會場，因此大會決定在黑雨下仍完成活動，直至雨勢安全為止。兩場工作坊出席人數共逾一百人，除了學生及家長感興趣，更有教師主動報名。

菁英會表示，當日邀得《AI小說煉成2》作者、知名文創人凌影講解生成式AI作為文字、小說及劇本創作的工具，以及AI在圖像生成及影片生成應用。

菁英會副主席黃麗芳介紹「區區有旅遊」AI藝術作品創作比賽3大主題——地區經濟、非物質文化遺產及國家安全。

知名文創人凌影示範如何應用生成式AI作小說、圖片及影片創作。（香港菁英會圖片）

立法議員郭偉强（後右）及新家園協會九龍西總監、深水埗區議員梁秉堅（後左）推導學生用人工智能。（香港菁英會圖片）

郭偉强：目的令只能畫火柴人的市民也可應用AI進行藝術創作

立法議員郭偉强表示，當初籌辦這個目的是希望可以用AI創作，增加市民對比賽三大主題的認識，令就算只能畫火柴人的也可以應用AI工具，以自己拍攝的相片，用AI進行藝術創作，藉此吸引大家多留意及關心身邊的人和事，發掘特別的題材推廣18區都可以旅遊的概念。

新家園協會九龍西總監、深水埗區議員梁秉堅表示，應用AI推廣旅遊是一個自然的趨勢，希望參與學生可以學習到使用生成式AI圖像及文字處理的實務技巧，「就算是來自基層家庭、弱勢社群，也可以公平地裝備自己的AI技術能力。」他表示，看見工作坊有特殊學習需要的學生開頭連瀏覽器處理不到，在導師指導下進步神速，快速學會生成不同圖像及短視頻技巧，可見工作坊的實用程度。

籌委會主席黃麗芳：希望學生多了解所住地區經濟特色

籌委會主席黃麗芳希望學生可以趁著今比賽機會，多了解自己所住地區的地區經濟特色，並把這些特色藉圖像去溝通及推廣，並從過程之中多了解香港非物質文化遺產的內涵，甚至主動了解守護國家安全的工作者及機構，「大會的主題都是和我們日常生活，息息相關，非常貼地。」

佛教沈香林紀念中學助理校長何嘉琪講解生成式AI作圖片二次創作。（香港菁英會圖片）

兩場工作坊參考由香港菁英會及佛教沈香林紀念中學等團體共同出版的《AI與數字教育 ——跨領域的同創共學》一書的教案內容。首場有佛教沈香林紀念中學助理校長何嘉琪及林詩琦老師親自講解，知名作家浸會大學中文系蕭欣浩更與學生及家長介紹香港非物質文化遺產，例如茶餐廳包含的文化典故，活動後更有立法會議員郭偉强擔任星級導賞員與小朋友家長一同了解立法會的歷史，令同學們更有足夠的知識去準備比賽。