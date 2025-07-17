打風｜人工智能預測逼近珠江口至粵西　天文台：AI預報路徑誤差小

【打風／hko／天文台／移動路徑／颱風／熱帶氣旋／韋帕／風球】一個熱帶低氣壓周三晚（16日）9時在菲律賓以東形成，天文台指三個有利熱帶氣旋發展條件同時出現。根據天文台的預測移動圖徑圖，該熱帶氣旋將逐漸增強並逼近珠江口，下周日（20日)晚至周一（21日）將以颱風級別在港以南近距離掠過後「西登」。



天文台指目前各預測模式對於該熱帶氣旋的移動速度、路徑及強度預測仍存在分歧。根據天文台的初步統計分析，AI人工智能電腦模式對熱帶氣旋的路徑預報誤差，普遍較傳統電腦模式小，尤其在預報期較長（約四至五日後）的預測，而現時歐洲人工智能電腦模式預測該熱帶氣旋會較為接近珠江口，而人工智能電腦模式「風鳥」則料熱帶氣旋會較強，靠近廣東西部沿岸，這兩個結果對港威脅都較大。



天文台7月16日晚上發出熱氣旋預測移動路徑圖。(天文台圖片)

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弱垂直風切變、海面高溫、偏東風跟西南季候風匯聚利熱帶氣旋發展

天文台科學主任（黃逸雋 林家輝 楊逸朗 郭于庭）周三在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《大暑前打風》文章，解釋本周後期為何會有熱帶氣旋來襲。下周二（22日 )為二十四節氣的「大暑」，代表大部分中國地區為一年最熱時期，也是喜熱作物生長速度最快的時期。

文章指出，周三早上的衛星圖像顯示高空反氣旋覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區天色大致良好，本港天氣持續酷熱；而一個廣闊低壓區當時正位於菲律賓以東發展，並在晚上增強為熱帶低氣壓，即熱帶氣旋雛形。

當其增強為熱帶氣暴，料命名韋帕（Wipha，泰國提供名稱，為女士名）。

現時該區垂直風切變較弱，海面溫度亦超過攝氏30度，加上高空反氣旋南側的偏東風跟西南季候風在該區匯聚，這三種情況為該熱帶氣旋的發展提供有利條件。

7月16日的衛星雲圖。（天文台圖片）

熱帶氣旋受高空反氣旋南側引導氣流牽引移入南海北部

科學主任指出，現時大部分電腦模式預測該熱帶氣旋會在本周後期靠近菲律賓呂宋一帶，強度會視乎呂宋對其的影響。隨後該熱帶氣旋會受高空反氣旋南側的引導氣流牽引，移入南海北部，並逐漸增強。

較大可能移向廣東西部沿岸一帶 不同預測模式仍存在分歧

按照現時預測，在下周初該熱帶氣旋有較大可能移向廣東西部沿岸一帶，該區風力會逐漸增強，但各預測模式對於該熱帶氣旋的移動速度、路徑及強度預測仍存在分歧。

7月20日晚上8時的預測可見，日本傳統電腦模式預測該熱帶氣旋移動速度較慢，路徑較為偏東，對港威脅較大；而英國傳統電腦模式預測該熱帶氣旋較弱，路徑較為偏西，移向海南島一帶。

歐洲人工智能電腦模式預測該熱帶氣旋會較為接近香港所在的珠江口，而人工智能電腦模式「風鳥」則料熱帶氣旋會較強，靠近廣東西部沿岸。這兩個結果對港威脅都較大。

不同電腦預報模式對於該熱帶氣旋的移動速度、路徑及強度仍存在分歧。（天文台圖片）

初步統計分析人工智能預報熱帶氣旋路徑誤差較小

天文台指出，近兩三年人工智能電腦模式迅速發展，根據天文台的初步統計分析，人工智能電腦模式對大尺度天氣形勢的預報表現，已經達到甚至略優於傳統電腦模式的水平；而對熱帶氣旋的路徑預報，誤差普遍較傳統電腦模式小，尤其在預報期較長（約四至五日後）的預測。

文章指上述誤差足以對該熱帶氣旋最終如何影響香港構成不確定性。無論如何，受熱帶氣旋外圍下沉氣流影響，預料接近周末廣東地區天氣仍然會持續酷熱，而高溫亦有可能觸發局部地區的雷雨。

自動分區天氣預報對星期五（7月18日）的最高及最低氣溫預測。（天文台圖片）

天文台指隨着熱帶氣旋進一步靠近，本港周末至下周初天氣會變得不穩定，有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。預報員會密切監察及評估該熱帶氣旋的發展，適時向市民發放最新天氣資訊。

天文台7月16日晚上8時50分更新九天天氣預報，料7月20日及21日離岸及高地風力達8級，即8號風球風力。（天文台圖片）

市民要留意周六（19日）天氣變化大，風力將由吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，離岸間中6級；天色由日間部分時間有陽光及酷熱，最高34度，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。

周日離岸及高地風力達8號風球 海有大浪及湧浪

天文台在下午4時45分更新九天天氣預報，預測周日（21日）吹東至東北風5至6級，離岸及高地達8級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。今趟首次預測會吹8級烈風，令需發出8號風球的可能性提高。

下周一初段仍吹8級烈風 料要到周二風暴才緩和

到下周一(21日)轉吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地達8級，較今早的預測最高7級稍提高；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪。這場風暴料要到下周二（22日)才結束，天文台料吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。

6及7級為強風，即3號風球風力，而8級為烈風，即8號風球風力。